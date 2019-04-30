Facebook обновит дизайн в попытке добиться большей конфиденциальности

НЬЮ-ЙОРК, 30 апреля. /ТАСС/. Facebook обновит дизайн сайта и мобильного приложения в попытке добиться большей конфиденциальности общения. Об этом, как сообщает во вторник портал The Verge, заявил глава компании Марк Цукерберг на конференции для разработчиков F8, проходившей в Сан-Хосе (штат Калифорния).

"Мягко говоря, у нас сейчас не лучшая репутация в плане обеспечения конфиденциальности. Но я привержен тому, чтобы исправить это и открыть новую страницу для нашей продукции", - сказал Цукерберг. По его словам, Facebook будет постепенно отказываться от привычного формата и становиться платформой для конфиденциального общения.

В качестве первого шага на пути к обеспечению конфиденциальности Цукерберг назвал обновление дизайна сайта и мобильного приложения. The Verge отмечает, что обновленный Facebook "станет чище и будет менее загроможден", а основное внимание в нем будет приковано к вкладкам "Группы" и "Мероприятия". Изменится также цветовая гамма социальной сети, которая станет более светлой и откажется от привычной синей "шапки" в пользу более нейтральной - белой. Обновленный дизайн приложения для смартфонов станет доступен уже в ближайшие дни, а сайт обновится несколько позднее.

Как уточняет портал, в будущем в компании будут стремиться к тому, чтобы объединить Facebook с сервисами Instagram, Facebook Messenger и WhatsApp. При этом разработчики намерены сфокусировать внимание пользователей не на новостной ленте, как это сделано сейчас, а на конфиденциальном общении.

В США в последние месяцы уделяют особое внимание вопросам, которые касаются сбора и хранения личных данных пользователей работающими в интернете компаниями. Одним из поводов для этого стал скандал, в центре которого оказалась соцсеть Facebook. Он разразился после того, как в марте 2018 года газета The New York Times сообщила, что британской компании Cambridge Analytica удалось собрать личные сведения десятков миллионов пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники организации, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью оказания влияния на их выбор.

Цукербергу уже пришлось выступить на двух слушаниях в Конгрессе США. Предприниматель заверил законодателей США в том, что впредь в соцсети будут бережнее обращаться с персональной информацией.