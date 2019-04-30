МЧС призвало россиян соблюдать меры безопасности на отдыхе в майские праздники

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Большинство пожаров в России происходит в выходные и праздничные дни и, в основном, по вине человека, в связи с этим МЧС России призывает россиян к безопасному отдыху в майские праздники.

"Практика показывает, что в выходные и праздничные дни количество пожаров возрастает. Связано это со злоупотреблением спиртным и утратой бдительности во время длительного отдыха. В весенний период осложнение пожарной обстановки провоцируют, как правило, садово-огородные работы, благоустройство придомовых территорий, выезды на пикники, прогулки на природе", - сообщили ТАСС в МЧС России.

Из-за палов травы зачастую сгорают целые населенные пункты. Только за первые три недели апреля из-за высоких температур воздуха и порывов ветра было зафиксировано 130 случаев перехода огня с палов травы на жилые дома. По данным МЧС, в 95% случаев человек становится причиной природного пожара.

"Основные причины природных (лесных и ландшафтных пожаров) - это сжигание старой травы, непотушенная сигарета, искры из глушителя транспортного средства, масляные тряпки или ветошь, стеклянная бутылка", - указали в МЧС. При этом сжигание травы не приносит абсолютно никакой пользы для почвы.

В МЧС настоятельно рекомендуют выезжающим на дачу и природу россиянам всерьез озаботиться изучением правил пожарной безопасности: не разводить открытый огонь под кронами деревьев, на сухой траве или вблизи построек, убрать мусор и сухую траву с приусадебного участка, иметь рядом с домом емкость с водой, держать исправной электропроводку. В случае обнаружения природного пожара попытаться потушить его своими силами и вызвать пожарных. Если самостоятельно справиться с огнем не удается, нужно покинуть опасную зону.

"По правилам, разводить костер можно только на расстоянии не ближе 50 метров до любых зданий и строений, а после жарки шашлыков кострище надо обязательно залить водой и убедиться в отсутствии тлеющих углей", - рассказали в МЧС. Шашлыки нельзя жарить в районах, где введен особый противопожарный режим. Он предусматривает дополнительные меры пожарной безопасности, в том числе запрет на разведение костров и сжигание сухой растительности.

В МЧС напомнили, что за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность, а в случае ущерба от пожара - уголовная.