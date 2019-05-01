МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов с наступающим Днем Победы. Он также отметил, что в столице будет создан интерактивный музей с тысячами историй москвичей, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны и работавших в тылу.

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"Вы защищали нашу страну в ВОВ, горячих точках планеты, вы восстанавливали страну после войны, создавали ее прочный фундамент, благодаря которому сегодня живет и развивается Москва и наша страна. Спасибо вам за это огромное! <...> Хотел от имени москвичей и от себя лично поблагодарить ветеранов, сказать вам огромное спасибо, поздравить с наступающим праздником", - сказал Собянин.

Выступая на мероприятии в Большом театре по случаю предстоящей годовщины Дня Победы, мэр напомнил, что в 2019 году в Москве запущен проект по созданию народного архива о фронтовиках и тружениках тыла: в столичных МФЦ можно сдать документы, письма и другие вещи героев войны или рассказать историю военных лет. "Все это будет сохранено в архивах Москвы, а в последующем будет создан специальный интерактивный музей, в котором можно прочитать тысячи историй о москвичах, которые сражались на полях ВОВ и трудились в тылу", - отметил мэр.

Он подчеркнул важность сохранения памяти о героях Великой Отечественной войны. "К сожалению, живых ветеранов войны становится все меньше, и, конечно, становится более актуальной задачей, чтобы память об их подвигах, об их славном прошлом навсегда оставалась с нами", - добавил Собянин.