В Удмуртии разработали туристические маршруты к 100-летию со дня рождения Калашникова

ИЖЕВСК, 1 мая. /ТАСС/. Три туристических маршрута к 100-летию со дня рождения конструктора-оружейника Михаила Калашникова представили в Удмуртской Республике. Об этом в среду сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

"Состоялась презентация туристических маршрутов, специально разработанных к 100-летию со дня рождения легендарного конструктора М. Т. Калашникова. Все они посвящены Удмуртии и ее столице - Ижевску, где Михаил Калашников жил и трудился более 60 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что маршрут "Ижевчанин-Калашников" включает в себя посещение памятных мест, связанных с жизнью и работой оружейника. Экскурсионный маршрут "Удмуртия заводит" подразумевает посещение производственных площадок "Лада Ижевск", "Ижсталь", "Концерна "Калашников", АО "Ижевский мотозавод "Аксион-холдинг", Сарапульского электрогенераторного завода, "Элеконда", Сарапульской кондитерской фабрики и других. Маршрут "Ижевск - оружейная столица России" состоит из посещения объектов, связанных с историей оружейного дела и известными личностями, внесшими вклад в укрепление обороны страны.

В ноябре 2019 года исполнится 100 лет со дня рождения дважды Героя Социалистического Труда, Героя Российской Федерации, изобретателя и конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова. В утвержденном плане посвященных дате мероприятий свыше 80 событий.