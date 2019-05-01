Первомай в Ростове-на-Дону отметили демонстрацией и награждением трудовых династий

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 мая. /ТАСС/. Жители Ростова-на-Дону отметили Праздник весны и труда юбилейным легкоатлетическим забегом, массовой демонстрацией профсоюзов и награждением творческих трудовых династий региона.

С 10:00 мск на площади Гагарина собрались представители профессиональных союзов промышленных предприятий, общественных и бюджетных организаций, чтобы пройти по улицам города с лозунгом "За справедливую экономику в интересах человека труда". По данным управления информационной политики правительства Ростовской области, демонстрация собрала более 15 тыс. человек.

В первомайском шествии принял участие губернатор Василий Голубев, который поздравил трудящихся. Перед демонстрацией он сообщил журналистам, что по традиции намерен провести день в кругу своих друзей и близких.

Спортивный праздник

Главные события праздника развернулись на Театральной площади, где были организованы спортивные секции - ринг для кикбоксинга и тайского бокса, площадки для сдачи норм комплекса "Готов к труду и обороне", для соревнований по современному пятиборью, перетягиванию каната и силовому экстриму, где сильнейшие участники на несколько метров протащили легковой автомобиль.

По данным организаторов спортивного фестиваля, старейшую в стране 95-ю легкоатлетическую эстафету по улицам города пробежали более 2 тыс. человек.

Награждение работников культуры

На главной сцене площади для собравшихся выступали золотые медалисты и дипломанты Восемнадцатых молодежных Дельфийских игр, на которых Ростовская область завоевала первое место. По словам главы региона, в этом есть заслуга работников культуры.

"Уже два года как в Ростове появилась традиция - мы чествуем трудовые династии Дона. Первыми получили эти звания работники агропромышленного комплекса, в прошлом году, в Год спорта, это были спортивные династии. Сегодня сюда приглашены династии в области культуры и народного творчества, так как этот год объявлен в стране Годом театра, а в Ростовской области начал активное движение Год народного творчества", - сказал Голубев.

Среди отмеченных семей - династия Лынюк-Багаевские, основательница которой, Людмила, работает в Старочеркасском историко-архитектурном музее-заповеднике с 1976 года. Ее дело продолжают дочь и два внука. Вторая семья, получившая почетное звание "Трудовая династия Дона", в третьем поколении продолжает вокально-хореографическую карьеру. Людмила Ягодникова, основатель династии, всю жизнь посвятила вокальному и хоровому ансамблям Дома культуры в Волгодонске. Ее дочь и внучка продолжили творческое семейное дело в танцах и планируют продолжать династию в следующих поколениях.

"Я не представляла свою жизнь без искусства и хореографии, с самого детства знала, что буду хореографом. Моя мама была спортсменкой, затем стала преподавателем хореографии. У меня тоже есть дочь, надеюсь, что она тоже захочет танцевать и затем преподавать", - сказала внучка Людмилы Ягодниковой Александра, которая с 2009 года преподает хореографию в Детском центре духовного развития.

После чествования работников культуры продолжился спортивный праздник, его главным событием станут вечерние показательные выступления мотофристайлеров. Чемпионы Кубка России по мотокроссу и суперкроссу будут демонстрировать прыжки на мотоциклах с трамплинов.