Торжественный прием по случаю Дня Победы прошел в посольстве России в Турции

АНКАРА, 1 мая. /ТАСС/. Торжественный прием по случаю Дня Победы прошел в среду в посольстве России в Турции. Помимо сотрудников российского диппредставительства, в памятных мероприятиях приняли участия послы Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, работники турецкого МИД, представители общественных организаций.

"Мы организовали сегодня этот праздник, совместив [его] с Днем первого мая, поскольку скоро в Турции начнется [священный для мусульман месяц] рамадан. Это очень важный для нас праздник. В этот день мы вспоминаем подвиг наших отцов и наших дедов, победивших в этой самой кровопролитной войне человечества. В этой войне Советский Союз потерял 28 млн человек. Мы их помним, любим и чтим. Учим этому наших детей. Вы слышите, что наши дети воспринимают эти уроки", - рассказал журналистам посол РФ в Турции Алексей Ерхов.

Всем гостям российского посольства дарили георгиевские ленточки, символизирующие победу в Великой Отечественной войне. При входе в клуб диппредставительства были выставлены стенды с фотографиями родственников сотрудников посольств России и Азербайджана, которые погибли в годы войны.

В рамках памятных мероприятий исполнялись в том числе песни военных времен. В этот день их пели дети и даже граждане Турции. Детский Хор Центра развития ребенка "Лукоморье" исполнил произведения "Катюша" и "Росиночка-Россия", хор "Ассоциации русскоговорящей молодежи" спел песни "Конь", "Темная ночь", "Журавли" и "Синий платочек". Представитель посольства Казахстана выступил с песней "Отан ана" ("Родина-мать"), от посольства Монголии выступил пианист, сыгравший "Катюшу", "Калинку" и "Белую ступу". В завершение была спета песня "День Победы" хором "Ассоциации преподавателей славистов и переводчиков".

В ходе торжественного приема посольства угощали гостей национальными традиционными блюдами и напитками.