Митинг и субботник прошли в Казани в День труда

КАЗАНЬ, 1 мая. /ТАСС/. Празднование Дня труда в Казани открылось митингом-концертом на площади перед Театром имени Галиаскара Камала под лозунгом "За справедливую экономику в интересах человека труда". В митинге приняли участие тысячи представителей профсоюзов, студенты, учителя, врачи и представители других профессий, передает корреспондент ТАСС.

"Для профсоюзного движения всего мира этот день многие годы является символом солидарности, дружбы и единения. Празднование 1 Мая - давняя традиция профсоюзного движения, которое берет свое начало с дореволюционных времен. Сегодня около 3 млн человек в России вышли на митинги и шествия под лозунгом "За справедливую экономику в интересах человека труда", - сказала на митинге председатель Федерации профсоюзов Республики Татарстан Елена Кузьмичева.

По ее словам, в прошлом году благодаря инициативе профсоюзов удалось добиться повышения минимальной гарантии по оплате труда и ее индексации в связи с ростом прожиточного минимума, восстановления индексации заработной платы работников федеральных государственных учреждений. В то же время, несмотря на решение ряда задач, остаются проблемы реальных доходов граждан, размера пенсий, бедности.

Социальные программы

Заместитель председателя Госсовета Татарстана Римма Ратникова, выступая на митинге, подчеркнула, что около 70% регионального бюджета направляются на социальные задачи. "Но для нас сегодня важно не просто обеспечивать государственные обязательства в социальной политике, очень важно, чтобы эти деньги действительно доходили до людей, были ощутимы, были эффективны, помогали им", - сказала она.

В текущем году в республике удалось снизить задолженность по оплате труда, сообщила журналистам министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова. "Мы с вами на начало года имели задолженность порядка 100 млн [рублей], сегодня благодаря слаженной работе муниципальной комиссии на местах, республиканской комиссии мы вышли на уровень в 5 млн по уровню задолженности перед более 200 людьми", - сказала она.

Перед участниками митинга выступили творческие коллективы Татарстана, победители фестиваля работающей молодежи "Наше время - Безнен Заман".

Ретросубботник

В парке Урицкого в День труда прошел субботник, который начался с утренней гимнастики. Ее провел депутат Госдумы РФ Ирек Зиннуров. После этого под ретромузыку жители города, работники коммунальных служб и городского унитарного предприятия "Горводзеленхоз" очистили парк от листвы и мусора.

В мероприятии принял участие председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, который поздравил присутствующих, поблагодарил их за активность и участие в общественных мероприятиях.

"Субботник направлен на то, чтобы среду обитания - парки и скверы - мы сами приводили в порядок. После того, как мы увезем отсюда несколько десятков "КамАЗов" собранной листвы и мусора, я обращаюсь к людям с просьбой меньше сорить", - сказал Мухаметшин, слова которого приводит пресс-служба Госсовета.

На площадке праздника была организована выставка ретроавтомобилей общественной организации "Авторетроклуб-21", президентом которой является Мухаметшин.