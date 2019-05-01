Достойные зарплаты и доступное жилье. Миллионы россиян вышли на первомайские демонстрации

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Миллионы россиян в среду вышли на демонстрации по случаю Дня весны и труда, который отмечается в стране 1 мая. Участники акций выступали за достойные зарплаты и доступное жилье и против роста цен и тарифов. В МВД России уточнили, что в мероприятиях, приуроченных к празднику, приняли участие более 2,4 млн человек.
В Москве первомайская демонстрация, по данным полиции, собрала более 100 тыс. человек. Они прошли по Красной площади под лозунгом "За справедливую экономику в интересах человека труда!". Также звучали лозунги "Мир, труд, май!", "За право трудящихся на труд!", "Безопасный труд - закон для работодателей!", "Школе - заботу государства!". В начале колонны активистов шли мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Собравшихся поздравил председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев, отметивший, что "именно человек труда делает все для того, чтобы и дети, и пожилые люди чувствовали себя комфортно".
Акция в Петербурге, по данным пресс-службы администрации губернатора, собрала примерно столько же участников, что и в Москве. С самого утра люди начали собираться у площади Восстания и выстраиваться в колонны, длина которых к 11 часам достигала почти километра. Демонстранты по традиции несли воздушные шары, ленты и флаги с символикой профсоюзов работников образования, врачей и представителей других профессий.
За достойные зарплаты и пенсии
Первой из российских регионов встретила праздник Камчатка. В колоннах по Петропавловску-Камчатскому прошли трудовые коллективы предприятий рыбной отрасли, научных, творческих, образовательных и медицинских организаций, члены профсоюзов. Политические партии в этом году в первомайском шествии не участвовали.
В Орле демонстранты вышли на улицу с лозунгами "Нет закрытию школ на селе", "Природные богатства на службу народа", "Да принятию закона о детях войны". Швея Юлия Борисова, которая ходит на первомайские демонстрации уже десять лет подряд, выступила с требованием обеспечивать выпускников вузов работой, а для этого, по ее мнению, необходимо создать прочный союз региональных компаний и учебных заведений, проводить профориентацию в школах.
В Тюмени сотни демонстрантов поддержали лозунги "Будущее России - в руках учителей!", "Достойная зарплата - достойная пенсия!", сообщила пресс-служба администрации города. За индексацию пенсий работающим пенсионерам и сохранение социальных гарантий выступили в Красноярске, где на акцию вышли 4 тыс. человек. Участники первомайской акции в Перми призывали обеспечить молодые семьи доступным жильем, за доступные лекарства и против роста тарифов ЖКХ и цен на топливо.
Традиция проведения первомайских демонстраций в Тверской области была возрождена в 2018 году. В этом году по улицам Твери прошли около 15 тыс. человек. "Сегодня уже второй раз в новейшей истории Верхневолжья на первомайской демонстрации собрались лучшие трудовые коллективы региона, представители трудовых династий, герои труда - люди, которые посвятили себя работе и жизни на территории тверского региона", - сказал участвовавший в акции губернатор Тверской области Игорь Руденя, чьи слова привела пресс-служба правительства региона.
Зарубежные гости и необычные участники
Симферополь встретил 1 мая теплой и солнечной погодой, а местная демонстрация вышла на международный уровень - кроме представителей местных трудовых коллективов на улицах города можно было увидеть активистов из США, Великобритании, Непала и Израиля. В их руках были плакаты с надписями "Нет в НАТО!" и "Ветераны для мира".
"Нам здесь нравится, мы довольны пребыванием в Крыму <...> Визит в Крым - это возможность, шанс, если хотите, просветить людей в США, в мире, поэтому мы здесь, чтобы по приезде домой рассказать, что мы видели своими глазами", - сказал ТАСС организатор поездки Брюс Гэгнон из штата Мэн, один из руководителей "Глобальной сети против оружия и ядерной силы в космосе".
В Севастополе кроме традиционного шествия, собравшего более 20 тыс. человек, в честь 1 мая в городе стартовало юбилейное пятое автомобильное ралли, участники которого проедут по Крыму на советских машинах "Волга", "Победа", "Чайка", "Москвич" и прибудут в конечную точку - Геленджик - 6 мая.
Атмосферу Первомая советских времен воссоздали в ставропольском музее "Россия - моя история". Как рассказала ТАСС представитель музея Екатерина Еременко, для гостей организовали мастер-классы по оригами и созданию бумажных кукол, а также развернули советскую игротеку с лото, нардами и домино.
В Калининграде помимо традиционного майского шествия решили также провести зоодемонстрацию, которую организовал местный зоопарк - его сотрудники вышли на демонстрацию с питомцами, которые могут контактировать с людьми.
Альтернативное шествие - "Монстрация" - прошло в Новосибирске. Около 1,2 тыс. человек надели карнавальные костюмы и пронесли плакаты с шуточными и абсурдными лозунгами. На плакатах встречались надписи "В окрошке квас, а я среди вас", "Кто сжег кнопки в моем социальном лифте?" и "Ведутся работы по самокопанию".
Праздник под дождем и снегом
В большинстве регионов Сибири первомайские мероприятия прошли в дождь и сильный ветер, а в Горно-Алтайске во время демонстрации шел легкий снег. Как рассказали ТАСС в пресс-службе правительства Республики Алтай, в шествии в городе приняли участие 4,5 тыс. человек, в том числе врио главы региона Олег Хорохордин. Кроме того, в Горно-Алтайске открыли доску почета с именами 20 жителей республики, среди которых - доярки, мараловоды, артисты, педагоги, врачи, трактористы и другие.
В Томске в шествии и митинге 1 мая приняли участие около 7 тыс. человек, сообщил ТАСС глава областной федерации профсоюзов Петр Брекотнин. В Омске же в среду прошел велопробег "Велопервомай", посвященный Дню весны и труда. Как сообщили ТАСС организаторы пробега, несмотря на прохладную и ветреную погоду, в нем приняли участие около ста любителей велоспорта.
"Велопробег в честь 1 мая прошел замечательно, несмотря на погоду. В нем приняли участие около ста человек. Заезд начался от бассейна "Сибирский нефтяник" до супермаркета "Океан" (протяженность маршрута составляет 10 км - прим. ТАСС)", - рассказал собеседник агентства.
В дождь и туман в праздничных колоннах также прошли по главной улице города и жители Владивостока.