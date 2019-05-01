Достойные зарплаты и доступное жилье. Миллионы россиян вышли на первомайские демонстрации

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Миллионы россиян в среду вышли на демонстрации по случаю Дня весны и труда, который отмечается в стране 1 мая. Участники акций выступали за достойные зарплаты и доступное жилье и против роста цен и тарифов. В МВД России уточнили, что в мероприятиях, приуроченных к празднику, приняли участие более 2,4 млн человек.

В Москве первомайская демонстрация, по данным полиции, собрала более 100 тыс. человек. Они прошли по Красной площади под лозунгом "За справедливую экономику в интересах человека труда!". Также звучали лозунги "Мир, труд, май!", "За право трудящихся на труд!", "Безопасный труд - закон для работодателей!", "Школе - заботу государства!". В начале колонны активистов шли мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Собравшихся поздравил председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев, отметивший, что "именно человек труда делает все для того, чтобы и дети, и пожилые люди чувствовали себя комфортно". Акция в Петербурге, по данным пресс-службы администрации губернатора, собрала примерно столько же участников, что и в Москве. С самого утра люди начали собираться у площади Восстания и выстраиваться в колонны, длина которых к 11 часам достигала почти километра. Демонстранты по традиции несли воздушные шары, ленты и флаги с символикой профсоюзов работников образования, врачей и представителей других профессий. За достойные зарплаты и пенсии Первой из российских регионов встретила праздник Камчатка. В колоннах по Петропавловску-Камчатскому прошли трудовые коллективы предприятий рыбной отрасли, научных, творческих, образовательных и медицинских организаций, члены профсоюзов. Политические партии в этом году в первомайском шествии не участвовали. В Орле демонстранты вышли на улицу с лозунгами "Нет закрытию школ на селе", "Природные богатства на службу народа", "Да принятию закона о детях войны". Швея Юлия Борисова, которая ходит на первомайские демонстрации уже десять лет подряд, выступила с требованием обеспечивать выпускников вузов работой, а для этого, по ее мнению, необходимо создать прочный союз региональных компаний и учебных заведений, проводить профориентацию в школах.

В Тюмени сотни демонстрантов поддержали лозунги "Будущее России - в руках учителей!", "Достойная зарплата - достойная пенсия!", сообщила пресс-служба администрации города. За индексацию пенсий работающим пенсионерам и сохранение социальных гарантий выступили в Красноярске, где на акцию вышли 4 тыс. человек. Участники первомайской акции в Перми призывали обеспечить молодые семьи доступным жильем, за доступные лекарства и против роста тарифов ЖКХ и цен на топливо. Традиция проведения первомайских демонстраций в Тверской области была возрождена в 2018 году. В этом году по улицам Твери прошли около 15 тыс. человек. "Сегодня уже второй раз в новейшей истории Верхневолжья на первомайской демонстрации собрались лучшие трудовые коллективы региона, представители трудовых династий, герои труда - люди, которые посвятили себя работе и жизни на территории тверского региона", - сказал участвовавший в акции губернатор Тверской области Игорь Руденя, чьи слова привела пресс-служба правительства региона. Зарубежные гости и необычные участники Симферополь встретил 1 мая теплой и солнечной погодой, а местная демонстрация вышла на международный уровень - кроме представителей местных трудовых коллективов на улицах города можно было увидеть активистов из США, Великобритании, Непала и Израиля. В их руках были плакаты с надписями "Нет в НАТО!" и "Ветераны для мира". "Нам здесь нравится, мы довольны пребыванием в Крыму <...> Визит в Крым - это возможность, шанс, если хотите, просветить людей в США, в мире, поэтому мы здесь, чтобы по приезде домой рассказать, что мы видели своими глазами", - сказал ТАСС организатор поездки Брюс Гэгнон из штата Мэн, один из руководителей "Глобальной сети против оружия и ядерной силы в космосе". В Севастополе кроме традиционного шествия, собравшего более 20 тыс. человек, в честь 1 мая в городе стартовало юбилейное пятое автомобильное ралли, участники которого проедут по Крыму на советских машинах "Волга", "Победа", "Чайка", "Москвич" и прибудут в конечную точку - Геленджик - 6 мая.