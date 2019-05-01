Более 2,4 млн человек в России приняли участие в праздновании 1 мая

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Свыше 2,4 млн человек стали участниками празднования Дня весны и труда в России. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Сегодня в более чем 1 тыс. населенных пунктов РФ свыше 2,4 млн человек участвуют в около 1,5 тыс. культурно-массовых мероприятий, посвященных празднику весны и труда. В обеспечении правопорядка и безопасности задействовано более 40 тыс. сотрудников органов внутренних дел. К охране общественного порядка также привлечены военнослужащие Росгвардии, представители добровольных народных дружин, общественных формирований и частных охранных организаций", - сказала она.

По ее словам, в крупных городах страны продолжаются праздничные концерты, спортивные и культурно-зрелищные мероприятия, на которых полицейские обеспечивают порядок и общественную безопасность.