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Более 2,4 млн человек в России приняли участие в праздновании 1 мая

Для обеспечения безопасности задействовали более 40 тыс. сотрудников органов внутренних дел
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© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Свыше 2,4 млн человек стали участниками празднования Дня весны и труда в России. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

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"Сегодня в более чем 1 тыс. населенных пунктов РФ свыше 2,4 млн человек участвуют в около 1,5 тыс. культурно-массовых мероприятий, посвященных празднику весны и труда. В обеспечении правопорядка и безопасности задействовано более 40 тыс. сотрудников органов внутренних дел. К охране общественного порядка также привлечены военнослужащие Росгвардии, представители добровольных народных дружин, общественных формирований и частных охранных организаций", - сказала она.

По ее словам, в крупных городах страны продолжаются праздничные концерты, спортивные и культурно-зрелищные мероприятия, на которых полицейские обеспечивают порядок и общественную безопасность.

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