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В Крыму оценили указ Путина об упрощенном порядке получения гражданства РФ

По словам председателя комитета по межнациональным отношениям Госсовета республики Юрия Гемпеля, это поможет возвращению на полуостров людей, уехавших до его воссоединения с Россией

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая. /ТАСС/. Указ президента РФ Владимир Путина, который упрощает получение российского гражданства, в частности, представителям депортированных в советское время из Крыма народов и их потомкам, стал продолжением принятого в 2014 году решения о реабилитации этих людей. Такое мнение выразил в среду ТАСС председатель комитета по межнациональным отношениям Госсовета Крыма Юрий Гемпель.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении возможности получить российское гражданство по упрощенной процедуре для отдельных категорий лиц. В частности, такой процедурой теперь могут воспользоваться представители народов, депортированных в советское время из Крыма, а также их потомки.

"Вопрос об упрощении процедуры получения гражданства давно витал в воздухе для этой категории граждан. [Депортированные жители Крыма и их потомки] давно ждали такого решения и приняли его с большим воодушевлением. Это как продолжение указа о реабилитации лиц депортированных национальностей", - сказал Гемпель. В 2014 году после воссоединения Крыма с Россией Путин подписал указ о реабилитации крымско-татарского и других народов, пострадавших от сталинских репрессий в Крыму.

По мнению депутата, упрощенное получение гражданства поможет также возвращению на полуостров людей, которые уехали из региона в то время, пока Крым находился в составе Украины. "В региональную национальную автономию немцев Республики Крым на протяжении четырех лет, то есть после воссоединения Крыма с Россией, поступали обращения от немцев (ранее переехавших за рубеж и получивших гражданство другой страны - прим. ТАСС) о том, что они хотят вернуться в Крым. Порядка 500 обращений было от российских немцев из Германии. Если будет упрощенное получение гражданства, то обращений будет больше", - считает Гемпель.

По его словам, ранее уехавшие за границу жители Крыма и представители депортированных народов возвращаются и сейчас, однако они сталкиваются с рядом трудностей при оформлении разрешения на временное проживание, вида на жительство и гражданства. Депутат считает, что уехавшие с полуострова жители Крыма хотят вернуться по целому ряду причин: особенности воспитания, христианские ценности, ностальгия и другие.

О депортации из Крыма

С 1941 по 1944 год с территории Крымского полуострова депортировали более 200 тыс. крымских татар, немцев, греков, болгар, армян, итальянцев.

В 1989 году Верховный Совет СССР признал незаконными и преступными репрессивные акты против народов, подвергшихся насильственному переселению в регионы Сибири, Узбекистана, Казахстана.

В Крыму с 1994 года 18 мая отмечается как День памяти депортированных народов. Он установлен региональным законом в память о начале принудительного переселения крымских татар с полуострова в 1944 году.

По данным Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Крыма, в республике проживает 268,7 тыс. человек из числа депортированных (реабилитированных) народов Крыма, в том числе крымских татар - 260,1 тыс., армян, болгар, греков, немцев - 8,6 тыс.

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