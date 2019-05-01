В Крыму оценили указ Путина об упрощенном порядке получения гражданства РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая. /ТАСС/. Указ президента РФ Владимир Путина, который упрощает получение российского гражданства, в частности, представителям депортированных в советское время из Крыма народов и их потомкам, стал продолжением принятого в 2014 году решения о реабилитации этих людей. Такое мнение выразил в среду ТАСС председатель комитета по межнациональным отношениям Госсовета Крыма Юрий Гемпель.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении возможности получить российское гражданство по упрощенной процедуре для отдельных категорий лиц. В частности, такой процедурой теперь могут воспользоваться представители народов, депортированных в советское время из Крыма, а также их потомки.

"Вопрос об упрощении процедуры получения гражданства давно витал в воздухе для этой категории граждан. [Депортированные жители Крыма и их потомки] давно ждали такого решения и приняли его с большим воодушевлением. Это как продолжение указа о реабилитации лиц депортированных национальностей", - сказал Гемпель. В 2014 году после воссоединения Крыма с Россией Путин подписал указ о реабилитации крымско-татарского и других народов, пострадавших от сталинских репрессий в Крыму.

По мнению депутата, упрощенное получение гражданства поможет также возвращению на полуостров людей, которые уехали из региона в то время, пока Крым находился в составе Украины. "В региональную национальную автономию немцев Республики Крым на протяжении четырех лет, то есть после воссоединения Крыма с Россией, поступали обращения от немцев (ранее переехавших за рубеж и получивших гражданство другой страны - прим. ТАСС) о том, что они хотят вернуться в Крым. Порядка 500 обращений было от российских немцев из Германии. Если будет упрощенное получение гражданства, то обращений будет больше", - считает Гемпель.

По его словам, ранее уехавшие за границу жители Крыма и представители депортированных народов возвращаются и сейчас, однако они сталкиваются с рядом трудностей при оформлении разрешения на временное проживание, вида на жительство и гражданства. Депутат считает, что уехавшие с полуострова жители Крыма хотят вернуться по целому ряду причин: особенности воспитания, христианские ценности, ностальгия и другие.

О депортации из Крыма

С 1941 по 1944 год с территории Крымского полуострова депортировали более 200 тыс. крымских татар, немцев, греков, болгар, армян, итальянцев.

В 1989 году Верховный Совет СССР признал незаконными и преступными репрессивные акты против народов, подвергшихся насильственному переселению в регионы Сибири, Узбекистана, Казахстана.

В Крыму с 1994 года 18 мая отмечается как День памяти депортированных народов. Он установлен региональным законом в память о начале принудительного переселения крымских татар с полуострова в 1944 году.

По данным Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Крыма, в республике проживает 268,7 тыс. человек из числа депортированных (реабилитированных) народов Крыма, в том числе крымских татар - 260,1 тыс., армян, болгар, греков, немцев - 8,6 тыс.