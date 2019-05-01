Сезон фонтанов в Ставрополе открыли лазерным шоу и концертом

СТАВРОПОЛЬ, 1 мая. /ТАСС/. Более 20 фонтанов торжественно включили в среду в Ставрополе. Церемония прошла на Владимирской площади возле светомузыкального фонтана, передает корреспондент ТАСС.

Зрители увидели концертную программу, лазерное шоу, и представление, сочетающее в себе музыку, свет и танцующие водные струи.

Последняя неделя апреля в Ставрополе была теплой и солнечной, поэтому открытия городских фонтанов горожане ждали с нетерпением. "Приятно, когда в городе работают фонтаны, которые дают прохладу и свежесть. Погода уже почти летняя, город оживает, зеленеет, теперь и фонтаны запущены", - сказала корреспонденту ТАСС студентка Светлана Протасова.

Фонтан на Владимирской площади олицетворяет Россию - по его периметру установлены восемь женских скульптур, символизирующих федеральные округа страны. Фонтан диаметром 38 м с высотой струи порядка 30 м открылся осенью 2018 года. В 2019 году для него подготовили новые светомузыкальные композиции, которые жители и гости города смогут наблюдать по вечерам, с наступлением темноты.

В общей сложности в Ставрополе насчитывается более 20 фонтанов. Первый из них появился в центре города в ноябре 1840 года. Построил его на собственные средства местный купец. Фонтаны активно начали строить в Ставрополе во второй половине прошлого века.