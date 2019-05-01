Более 70 человек приняли участие в вузовском чемпионате WorldSkills в Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 мая. /ТАСС/. Более 70 студентов приняли участие в вузовском отборочном чемпионате WorldSkills Russia Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого (НовГУ). Число компетенций в этом году выросло в два раза, сообщила в среду ТАСС координатор движения WorldSkills в НовГУ Анна Чернега.

"В соревнованиях, которые завершились сегодня, приняли участие 73 человека. Это студенты колледжей и институтов, которые входят в структуру университета", - рассказала собеседница агентства.

По словам Чернеги, если в прошлом году студенты соревновались по пяти компетенциям, то в этом году уже по 11. В их числе "Эксплуатация беспилотных авиационных систем", "Разработка виртуальной и дополненной реальности", "Графический дизайн", "Программные решения для бизнеса", "Медицинский и социальный уход", "Туризм" и "Фармацевтика".

Как отметили в пресс-службе НовГУ, участников оценивали 80 экспертов из Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, Чебоксар, Якутии и Великого Новгорода. Межвузовский финальный чемпионат пройдет в ноябре в Москве.

Новгородская область присоединилась к движению в июле 2016 года. Субъект провел два региональных чемпионата и отборочные соревнования по компетенции "Туризм". В 2021 году национальный финал чемпионата WorldSkills Russia пройдет в Великом Новгороде. WorldSkills - международное некоммерческое движение, реализуемое в РФ при поддержке Агентства стратегических инициатив и направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки.