Более 850 школьников приняли участие в квесте на Кубани о подвигах героев боевых действий

КРАСНОДАР, 1 мая. /ТАСС/. Более 850 школьников в ходе военно-патриотической смены во Всероссийском детском центре "Орленок" на Кубани приняли участие в квесте о подвигах героев боевых действий, а затем смогли увидеться и пообщаться с ними. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе Роспатриотцентра.

Военно-патриотическая смена "Служу Отечеству" проходит во Всероссийском детском центре "Орленок" и посвящена Дню Победы. В ходе нее участники пройдут тренинги по методикам подготовки элитных спецподразделений "Альфа", "Вымпел", "Бастион". Завершится смена 16 мая.

"1 мая во Всероссийском детском центре "Орленок" в Краснодарском крае состоялась встреча лучших участников военно-патриотических клубов с героями Отечества в рамках проекта "Диалоги с героями". Герой Советского Союза Валерий Бурков и Герои России Вячеслав Бочаров, Вячеслав Сивко, Игорь Родобольский, Евгений Черняев пообщались с более чем 850 участниками. Перед беседой прошел квест для знакомства участников с почетными гостями. В формате игры ребята узнали о жизни и подвигах героев Отечества, с которыми предстояло беседовать", - сообщили в пресс-службе.

По данным Роспатриотцентра, в смене принимают участие школьники из 85 регионов России. Во время встреч с героями боевых действий ребят интересовало, ради чего совершаются подвиги, а почетные гости пытались понять, как молодое поколение понимает патриотизм и в чем, по мнению школьников, он должен выражается. Герой Советского Союза Валерий Бурков, потерявший после ранения в Афганистане обе ноги и использующий протезы, провел встречу с участниками смены стоя. "Ты совершаешь геройский поступок, отдаешь свою жизнь ради того, чтобы жили другие. Это выше всего", - приводит пресс-служба его слова.

Герой России Вячеслав Бочаров рассказал ребятам о том, что невозможно любить свою родину, не зная ее истории. Герой Российской Федерации Евгений Чернеев сообщил о том, что примером в его жизни всегда служили его родители: отец, который с 1926 года служил в армии, а потом ушел на флот, прошел Великую Отечественную войну и был награжден орденом Красной звезды, а также мать, которая ушла на фронт добровольцем в 1941 году и служила в зенитных войсках, охраняя подступы к Москве.

Герой России Вячеслав Сивко рассказал ребятам о том, что благодаря современным технологиям бывшие сослуживцы поддерживают связь, переписываются через интернет, хотя и живут в разных городах. А Герой РФ Игорь Родобольский рекомендовал ребятам поступать в военные вузы для того, чтобы отдать долг Родине. "Если здоровье не позволит поступить в летное, то я рекомендую всем ребятам отдать свою судьбу защите Отечества. Это - святой долг для каждого мужчины", - приводит его слова Роспатриотцентр.