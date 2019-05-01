Круизный лайнер Celebrity Millennium открыл сезон на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 мая. /ТАСС/. Океанский круизный лайнер Celebrity Millennium с 2 тыс. иностранных туристов на борту в четверг утром прибыл в порт Петропавловска-Камчатского, открыв круизный сезон на Камчатке, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Камчатского края.

"Открыл круизный сезон на Камчатке лайнер Celebrity Millennium, который 2 мая доставил на полуостров более двух тысяч иностранных туристов. В этом году мы впервые принимаем лайнер такой вместимости непосредственно в порту Петропавловска-Камчатского, где у нас находится морской вокзал. До этого подобные суда обслуживались только на рейде", - сообщили в краевом правительстве.

Лайнер Celebrity Millennium прибыл из японского порта Хакодате. Посмотрев достопримечательности Петропавловска-Камчатского в течение дня, туристы отправятся к берегам Канады. На лайнере насчитываются 11 палуб, где располагаются, в частности, теннисные корты, бассейны, магазины, боулинг, кинотеатр, спа-центр, казино и другие заведения.

Всего в этом году в крае ждут 18 лайнеров. Самым большим круизным судном станет лайнер Norwegian Jewel длиной 294,1 метра, способный перевозить 2376 пассажиров. Он прибудет в Петропавловск-Камчатский 10 мая. В прошлом году Камчатку посетили 13 тыс. иностранных туристов, путешествовавших по морю.