"Бессмертный полк" пройдет в шести городах Сирии с 2 по 9 мая

О причинах и последствиях крупнейшего военного конфликта, а также воспоминания его участников — в материале ТАСС

1418 дней: что нужно помнить о Великой Отечественной войне О причинах и последствиях крупнейшего военного конфликта, а также воспоминания его участников — в материале ТАСС

Так, в Дар Опера в Дамаске 9 мая состоятся концерт в честь Дня Победы и показ фильма военных лет. Также в Дамаске запланирована акция "Георгиевская ленточка". Российские соотечественники придут на мероприятие с портретами героев Великой Отечественной войны.

"В Центральном доме культуры города Тартус 2 мая пройдет акция "Георгиевская ленточка", посвященная Дню Победы", - сказал журналистам представитель общины. По его словам, участники мероприятия принесут портреты сражавшихся в Великой Отечественной и тех, кто пал в борьбе с терроризмом на территории Сирии.

В городе Эс-Сувейда "Бессмертный полк" пройдет 4 мая, а в Хомсе - 6 мая. В культурном центре Хомса устроят концерт, посвященный Дню Победу, и покажут фильм о Великой Отечественной войне. В городе также пройдет акция "Георгиевская ленточка". В Латакии "Бессмертный полк" состоится 8 мая на территории университета "Тишрин". Как ожидается, колонна участников торжеств пройдет с песней "Катюша", также состоится митинг на русском и арабском языках.

В День Победы запланировано проведение "Бессмертного полка" в Алеппо, рассказали журналистам в общине. Так, в 09:00 должно состояться возложение цветов к стеле в память о погибших в Сирии российских военных и медиках, а в 10:00 начнется шествие на площадки Саад Алла. При этом, как предупредили в общине, из-за обострения обстановки в городе проведение акции остается под вопросом.