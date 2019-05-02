Около тысячи человек почтили в горах Крыма память партизан Великой Отечественной войны

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая. /ТАСС/. Около тысячи человек почтили в четверг память партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны в Крыму, мероприятия прошли на Ангарском перевале и у памятника "Партизанская шапка", сообщает пресс-служба Госсовета республики.

"С каждым годом чувство гордости за величественный подвиг советских солдат, партизан и подпольщиков только усиливается. Ведь они отдали свои жизни во имя нашей свободы, независимости, светлого будущего каждого из нас! Мы гордимся и помним", - приводят в сообщении слова первого зампредседателя Госсовета Ефима Фикса.

Вспомнить о ратных подвигах, боевых друзьях и товарищах, погибших на полях сражений и ушедших из жизни в послевоенное время, собрались ветераны партизанского и подпольного движения Крыма, их родные и близкие, представители власти и общественности.

Участники возложили цветы и венки к памятнику "Партизанская шапка" на горном участке трассы Симферополь - Ялта, где в годы Великой Отечественной войны происходили массовые схватки партизан с немецко-фашистскими оккупантами.

На Ангарском перевале (752 м), у памятного знака павшим партизанам в 68-й раз прошла традиционная партизанская маевка. Встреча партизан, которых осталось в Крыму 97 человек, сопровождалась выступлениями творческих коллективов республики. Для ветеранов организовали полевую кухню, а также фронтовые 100 граммов.

За время оккупации Крыма партизаны уничтожили до 30 тыс. солдат и офицеров противника, пленили свыше 4 тыс. военнослужащих оккупационных войск, пустили под откос 79 эшелонов воинской техники. От рук фашистских захватчиков погибли порядка 4 тыс. крымских партизан и подпольщиков. В настоящее время на территории Крыма проживает 97 партизан и подпольщиков.