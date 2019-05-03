Второму полку дивизии им. Дзержинского вручили орден Кутузова

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов вручил орден Кутузова второму полку Отдельной дивизии оперативного назначения им. Дзержинского, передает корреспондент ТАСС.

"Это довольно редкое событие: обычно орденами награждают не части и полки, а дивизии и бригады. Но, учитывая особые заслуги второго полка перед страной, было решено наградить его орденом Кутузова", - сказал Меликов после вручения награды.

Боевой путь полка начался в 1920-х годах в Средней Азии, где велась борьба с бандитизмом и басмачеством. Затем полк участвовал в Советско-финской и Великой Отечественной войнах. "Именно военнослужащие этого полка бросали фашистские знамена и штандарты к подножию Мавзолея на Параде Победы в 1945 году", - рассказал Меликов.

Именно в этом полку была сформирована учебная рота спецназначения для обеспечения безопасности на Олимпиаде 1980 года. Позже эту роту преобразовали в отряд специального назначения "Витязь". Кроме того, солдаты и командиры полка участвовали в боевых действиях на Северном Кавказе.

В этом году 9 мая военнослужащие полка примут участие в параде Победы на Красной площади.