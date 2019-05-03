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На Петербург обрушился снегопад

В городе в течение всего дня будет идти мокрый снег, а также прогнозируется ветер с порывами до 23 м/с

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Снег и сильные порывы ветра обрушились на Петербург в пятницу, передает корреспондент ТАСС.

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and winter again!!!

Публикация от Ingret (@abcdifgh12345678)

Метель началась примерно с 9:00 мск, снег продолжает идти с перерывами весь день.

По информации ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", 3 мая будет продолжаться мокрый снег и юго-западный ветер с порывами до 23 м/с, температура воздуха днем - плюс 4-6 градусов. Также снег идет в пятницу и в Ленинградской области.

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#снегспб

Публикация от Олег (@oleg_spbi)

По информации табло аэропорта Пулково, он работает в штатном режиме, задержек рейсов нет. 

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РоссияСанкт-Петербург
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