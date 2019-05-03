Останки 60 защитников Сталинграда перезахоронили Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 3 мая. /ТАСС/. Поисковые группы нашли и торжественно перезахоронили в городе Суровикино Волгоградской области останки 60 красноармейцев. Три выстрела холостым зарядом пушки ЗИС-2 времен Великой Отечественной войны прогремели в пятницу в память о подвиге этих героев, сообщила ТАСС замглавы Суровикинского района Татьяна Панкова.

"Сегодня у памятника "Защитникам земли Сталинградской" в братской могиле вблизи города Суровикино перезахоронены останки 60 защитников Сталинграда, найденные поисковыми отрядами "Обелиск" и "Донской рубеж". Впервые при исполнении воинского ритуала прозвучали не ружейные выстрелы в честь павших героев, а артиллерийский троекратный залп холостыми зарядами пушки ЗИС-2 времен Великой Отечественной войны. В церемонии перезахоронения приняли участие около 200 человек - молодежь, ветераны, общественность, делегация из Ишима Тюменской области, города-побратима Суровикино, местные активисты поискового движения и члены двух поисковых отрядов, приехавших из Республики Татарстан", - рассказала замглавы района.

Она уточнила, что пушку ЗИС-2 в Суровикино доставили участники автопробега военной техники, который стартовал в Волгограде 30 апреля и финиширует в городе воинской славы Калач-на-Дону. Ретро-пробег, посвященный 74-й годовщине Великой Победы, организовал военно-исторический клуб "Сталинград - Армия "Дон" при поддержке регионального отделения Российского военно-исторического общества.

"Всего за последние полтора года на территории Суровикинского района были найдены и подняты останки 64-х погибших в Сталинградской битве. Имена и фамилии четверых были установлены и переданы родственникам в другие регионы страны", - уточнила Панкова.

По ее словам, всего в братских могилах у памятника "Защитникам земли Сталинградской" на высоте 117.0, как значилось это место на топографических картах военного времени, за последние 13 лет перезахоронены останки около 900 красноармейцев, погибших в Сталинградской битве, обнаруженных и поднятых членами поисковых отрядов.

На территории Волгоградской области с июля 1942 года по февраль 1943 года проходила Сталинградская битва, которая коренным образом изменила ход Второй мировой войны. Историки называют это сражение самым кровопролитным в истории человечества - общие потери сторон в этой битве превысили 2 млн человек. Битвы под Москвой и Сталинградом историки называют первыми предвестниками Победы в Великой Отечественной войне.