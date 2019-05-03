Пароварка, надувной матрас и лыжи. Что забывают пассажиры в московском метро

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Пассажиры московского метро забыли в поездах и на станциях с начала апреля более 770 различных предметов, в том числе пароварку, электрический обогреватель, лыжи, металлоискатель и надувной матрас-кровать, сообщили ТАСС в пресс-службе подземки.

"В основном, в метро в прошлом месяце забывали дорожные сумки, рюкзаки и чемоданы с вещами. Кроме того, теряли спортивный инвентарь - самокаты, велосипеды, скейтборд, а также детские игрушки, видеомагнитофон, штативы для фото- и видеотехники, кольца, сережки и цепочки. Среди необычных находок - пароварка, электрический обогреватель, лыжи, металлоискатель и надувной матрас-кровать. Четверть предметов уже возвращены владельцам", - сказал собеседник агентства.

Всего с начала года на склад перенаправили более 3,3 тыс. вещей, более 850 забытых в метро предметов с начала этого года уже вернули владельцам.

Предметы, обнаруженные в вестибюлях, вагонах и на станциях метро, перенаправляются на склад забытых вещей метрополитена на станцию "Котельники", где вещи хранятся полгода с момента регистрации заявления о находке. Ежедневно на склад поступает от 20 до 40 предметов.