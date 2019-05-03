В Кургане в результате взрыва баллона загорелись три частных дома

ТАСС, 3 мая. Двое мужчин и женщина пострадали в результате пожара, который начался после взрыва газового баллона в частном доме в Кургане. Об этом в пятницу ТАСС сообщил начальник Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям по Кургану Аркадик Галустов. Ранее сообщалось о двух пострадавших.

"Один мужчина отравился продуктами горения и получил ожоги дыхательных путей. Муж и жена получили незначительные ожоги и также отравились угарным газом. Все госпитализированы", - сказал Галустов, добавив, что необходимость в расселении домов отсутствует. "Два дома были сезонных, еще в одном доме постоянно проживала бабушка, при необходимости будем ее заселять, для этого все готово", - сказал он.

В пятницу в микрорайоне Смолино на улице Розы Люксембург в результате взрыва газового баллона загорелись три частных дома. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, открытое горение ликвидировали в 19:00 (17:00 мск).

Как пояснили ТАСС в пресс-службе МЧС России, "благодаря оперативным и профессиональным действиям пожарных удалось предотвратить дальнейшее распространение огня на соседние дома". "Общая площадь пожара составила 500 кв. м", - уточнили в МЧС. Распространению огня способствовали сильные порывы ветра. Пожару присвоили третий номер сложности. Для тушения возгорания задействовали вертолет Ми-8 МЧС России и более 10 единиц техники

В новость были внесены изменения (19:20 мск) - увеличилось число пострадавших