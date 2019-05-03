Шеф-редактор шоу "Голос. Дети" попал в больницу после инфаркта

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Шеф-редактор шоу "Голос. Дети" Александр Подъяпольский был госпитализирован после инфаркта. Об этом сообщила его жена Алена Бородина в Instagram .

"Почти четыре года назад инфаркт забрал моего папу, и вот вчера Сашка <...> Спасибо Юрию Викторовичу Аксюте, всем сотрудникам Первого канала и Елене Васильевне Малышевой - всем, кто оперативно вмешался и помог - вы спасли моего мужа. Он в реанимации, под постоянным наблюдением врачей и, впервые за тысячу лет, без мобильных телефонов, которые он не выключал никогда", - написала она.

Ранее сообщалось, что Первый канал проведет проверку итогов голосования на музыкальном шоу "Голос. Дети" после того, как дочь певицы Алсу 10-летняя Микелла Абрамова победила в телевизионном конкурсе-шоу "Голос. Дети" по итогам зрительского sms-голосования.

"Голос. Дети" на Первом канале - российская версия международного детского проекта "The Voice. Kids", который пользуется успехом во многих странах. В России первый сезон проекта прошел в 2014 году. Победителями прошлых сезонов стали Алиса Кожикина, Сабина Мустаева, Данил Плужников, Елизавета Качурак и Рутгер Гарехт.