DM: экоактивисты приковали себя к ограде здания британского парламента

ЛОНДОН, 3 мая. /ТАСС/. Юноши, поддерживающие природоохранную организацию Extinction Rebellion, в пятницу вечером приковали себя к ограде здания парламента Великобритании. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Как и участники массовых акций протеста, которые Extinction Rebellion устраивала в Лондоне в апреле, блокируя движение автомобилей в центре Лондона, юноши требуют от правительства Терезы Мэй более активных действий по борьбе с изменением климата планеты. 10 активистов в возрасте от 16 до 20 лет надели себе на шеи велосипедные замки, продев их между прутьями чугунной ограды, и развернули транспарант с надисью "Наше будущее - заложник ваших решений". Ранее в пятницу независимые кандидаты, намеренные баллотироваться от Великобритании в Европарламент, приклеили себя к зданию лондонского Сити-холла (столичной мэрии), также заявив о поддержке Extinction Rebellion.

Члены и сторонники Extinction Rebellion выдвигают три основных требования к британскому правительству: рассказать правду о климатических изменениях, учредить гражданскую ассамблею по надзору за ходом этих изменений и работой правительства по борьбе с их последствиями, а также предпринять максимум усилий для того, чтобы сократить к 2025 году до нулевого уровня промышленные выбросы углекислого газа в атмосферу. Расходы лондонской полиции на поддержание порядка во время апрельских акций экологических активистов оцениваются в £7 млн ($9,2 млн).