Роспотребнадзор рекомендует готовить пищу в небольших количествах во избежание отравлений

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор обратил внимание граждан на необходимость профилактики пищевых отравлений и инфекционных болезней, передающихся с пищей. Об этом сообщается в субботу на сайте ведомства.

"Чтобы не заболеть в праздничные дни, рекомендуем салаты, изделия из рубленого мяса, студень, заливное готовить в домашних условиях и в небольшом количестве, чтобы не хранить остатки блюд более суток. Если вы все-таки приобретаете готовую пищу в магазине, обратите внимание на время изготовления продукта и срок его реализации. Полуфабрикаты, изделия из мяса обязательно подвергайте повторной термической обработке", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что причинами пищевых отравлений и инфекционных болезней, передающихся с пищей, являются нарушения технологии приготовления блюд, их неправильное хранение, несоблюдение правил личной гигиены теми, кто готовит пищу.

Роспотребнадзор также напомнил, что "наиболее опасными для возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты (в первую очередь заправленные майонезом и сметаной), кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень и др. Возбудители инфекционных болезней могут также оставаться на поверхности плохо промытых фруктов и овощей.

В ведомстве подчеркнули, что при приготовлении пищи дома необходимо тщательно мыть руки перед готовкой и после контакта с сырой продукцией, использовать отдельные ножи и разделочные доски для ингредиентов и готовых блюд, промывать кипятком зелень, овощи и фрукты, не готовить заблаговременно (более суток) рубленое мясо, не помещать в холодильнике на одну полку "сырое" и "готовое". Пирожные и торты необходимо хранить в холодильнике.

Если перед готовкой вы чувствуете недомогание, следует воздержаться от приготовления пищи, рекомендует Роспотребнадзор.