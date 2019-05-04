Боевая авиация пролетела над Москвой в рамках тренировки к параду Победы

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Боевая авиация Воздушно-космических сил России пролетела в субботу в праздничном строю над Москвой в рамках подготовки к параду Победы, который пройдет 9 мая в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Над столицей и Красной площадью пролетели 74 самолета и вертолета.

В тренировке в этом году не участвовали истребители пятого поколения Су-57 и истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

Над Москвой прошли различные вертолеты, включая ударные Ми-28НМ и Ка-52, а также Ми-35. Пролетели модернизированные стратегические бомбардировщики Ту-95МСМ, а также Ту-160. Над столицей прошли группы бомбардировщиков Ту-22М3 и истребителей бомбардировщиков Су-34. Один из ракетоносцев Ту-95МСМ вместе с заправщиком Ил-78 сымитировали дозаправку в воздухе.

Также пролетела тройка военно-транспортных самолетов Ил-76, четверки истребителей-перехватчиков МиГ-31 и фронтовых истребителей Су-24, группа легких истребителей МиГ-29.

В едином строю пролетели пилотажные группы "Русские Витязи" на истребителях Су-30СМ и "Стрижи" на МиГ-29. Также над столицей прошел комплекс дальнего радиолокационного дозора А-50. Завершили пролет авиации шесть штурмовиков Су-25, который 9 мая полетят с дымами цвета российского триколора.

Как отметили в Минобороны, полеты выполнялись на высотах от 150 до 450 м и на скорости от 200 до 550 км в час в зависимости от рода авиации. "Для проведения тренировки воздушной части парада задействованы девять аэродромов в Московской, Липецкой, Воронежской, Тверской, Ивановской, Саратовской, Рязанской и Калужской областях", - добавили в ведомстве.