В Тунисе более 300 человек пришли отпраздновать 74-ю годовщину Победы

ТУНИС, 4 мая. /Корр. ТАСС Алексей Меркулов/. Торжественный вечер и большой праздничный концерт в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне были организованы посольством России в Тунисе в пятницу вечером в концертном зале Акрополиум, бывшем католическом соборе святого Людовика. Почтить память погибших в борьбе с фашизмом, отдать дань мужеству и героическому подвигу советского народа собрались более 300 человек - школьники и их родители, учителя, дипломаты посольства РФ, а также соотечественники и выпускники российских и советских вузов.

Перед началом торжеств собравшиеся почтили память погибших в борьбе с фашизмом минутой молчания. В своем выступлении посол РФ в Тунисе Сергей Николаев напомнил о той роли, которую Советский Союз сыграл в разгроме гитлеровской Германии и ее союзников, подчеркнув "недопустимость фальсификации истории, отхода от сложившихся нравственных критериев оценки фашизма".

"Когда говоришь об этом празднике, начинаешь по-особому чувствовать величие нашего народа, потому что мало кому во всемирной истории удавалось так круто повернуть ход трагически начавшейся для нашего народа войны, - отметил дипломат. - Страдания, которые принес на алтарь победы наш народ были огромны, как огромны были и потери, люди жертвовали собой для того, чтобы приблизить хоть на одну минуту, на один час день победы".

"Именно поэтому праздник 9 мая стал священным праздником для нашего народа, вряд ли кому-то еще было под силу сломать военную машину гитлеровской Германии, которая к моменту нападения на Советский Союз использовала все огромные ресурсы покоренной Европы, - добавил он. - Наши воины освободили не только Советский Союз, благодаря подвигу нашего народа была освобождена практически вся Европа".

Отдельное внимание Сергей Николаев обратил на желание иностранных государств переписать историю, попытаться понизить роль СССР в разгроме фашизма. "Мы видим, что сегодня за красивыми словами начинают забывать, кто внес основную лепту в Великую Победу, - указал Николаев. - Эта фальсификация истории - она очень и очень опасна. Тем более важны мероприятия, такие как бессмертный полк".

При входе в концертный зал Акрополиум гостей встречали активистки ассоциации российских соотечественников в Тунисе. Всем пришедшим на вечер они раздавали георгиевские ленточки. В фойе зала были размещены портреты людей, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.

Сотрудники росзагранучреждений, а также многочисленные представители местной общественности, учащиеся школы при посольстве России и тунисские детские творческие коллективы исполнили любимые песни военных лет.