Жители Украины прибыли на празднование Хыдырлеза в Крым

БАХЧИСАРАЙ, 4 мая. /ТАСС/. Жители Херсонской области Украины прибыли в Крым на праздник крымских татар Хыдырлез, который проходит в субботу в городе Бахчисарае, бывшей столице крымских ханов. Об этом сообщил журналистам замглавы комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.

"Мусульмане из Херсонской области традиционно приезжают на Хыдырлез. По призыву крымского муфтия прибыли на празднование мусульмане и других национальностей. Мы видим, что Хыдырлез объединяет не только крымчан, но и соединяет народы Украины и России", - сказал Бальбек. Он не уточнил число прибывших.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал Хыдырлез объединяющим межнациональным праздником. "Мир и согласие, которого мы достигаем, является залогом успешного развития нашей страны. Мы показываем пример уважения к культуре и обычаям народов, проживающих в Крыму", - отметил он.

Муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев подчеркнул, что праздник "будет всегда крепить дружбу вне зависимости от национальности и вероисповедания".

Хыдырлез - древний тюркский праздник земледелия, посвященный завершению весенних полевых работ и отгона скота на летние пастбища. Он символизирует наступление тепла и приход лета. Название происходит от имен двух мусульманских святых - Хыдыра и Ильяса. Праздник отмечают танцами, песнями и играми. В 2018 году Хыдырлез в Крыму посетили около 50 тыс. человек.

На территории Крыма проживают представители 175 национальностей. Самой многочисленной группой являются русские (65%), на втором месте - украинцы (15,7%), на третьем - крымские татары (12%), которые являются коренным народом республики. Крымско-татарский язык наряду с русским и украинским в регионе признан государственным.