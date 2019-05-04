На празднике Хыдырлез в Крыму представили турку высотой 2,2 м

БАХЧИСАРАЙ /Республика Крым/, 4 мая. /ТАСС/. Сосуд для варки кофе джезва высотой 2,2 м и объемом 750 литров, претендующий на статус самого большого в мире, представлен в субботу на национальном празднике крымских татар Хыдырлез, передает корреспондент ТАСС. Турка изготовлена из оцинкованной стали с бронзовым напылением.

"Кофе в этой джезве варить не будут. Она станет непременным атрибутом праздника, символом крымско-татарского гостеприимства, поскольку в любой семье крымских татар гостя всегда встречают чашечкой ароматного кофе", - сказал ТАСС замглавы комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.

По его словам, джезву изготавливали мастера из Симферополя, она претендует на статус самой большой в мире турки. Во время Хыдырлеза сосуд будет находится в Ханском дворце-музее в Бахчисарае.

Ожидается, что в ходе празднования будет приготовлено не менее 8 тыс. чашек кофе, но сварен он будет в обычных турках.

Праздник, который завершится поздно вечером, включает выступления творческих коллективов Крыма, спортивные турниры по крымско-татарской национальной борьбе куреш, народные игры, конкурсы, выставки работ мастеров декоративно-прикладного искусства, презентации национальной кухни.

Рекорды Хыдырлеза

Хыдырлез - древний тюркский праздник земледелия, посвященный завершению весенних полевых работ и отгона скота на летние пастбища. Он символизирует наступление тепла и приход лета. Название происходит от имен двух мусульманских святых - Хыдыра и Ильяса.

Организаторы праздника, который проходит под патронажем главы Крыма Сергея Аксенова, из года в год стараются удивить посетителей. В минувшем году был представлен женский головной убор феска диаметром 1,5 м и высотой 60 см. В 2017 году это был чебурек длиной почти 3 м. В 2016 году участники национального праздника развернули самый большой флаг крымских татар размером 30 на 24 м.

В 2018 году Хыдырлез посетили около 50 тыс. человек. Организаторы рассчитывают в этом году собрать не меньше гостей.

На территории Крыма проживают представители 175 национальностей. Самой многочисленной группой являются русские (65%), на втором месте - украинцы (15,7%), на третьем - крымские татары (12%), которые являются коренным народом республики. Крымско-татарский язык наряду с русским и украинским в регионе признан государственным.