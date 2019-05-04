Около 20 млн рублей направят на капремонт площади Победы в Туле

ТУЛА, 4 мая. /ТАСС/. Администрация города Тулы направит в 2019 году около 20 млн рублей на проведение капитального ремонта площади Победы - объекта культурного наследия федерального значения. Работы планируется завершить к сентябрю, сообщил журналистам в субботу глава администрации Тулы Евгений Авилов во время пресс-тура по объектам благоустройства.

"Капитальный ремонт площади Победы не проводился ни разу с момента ее открытия, а это уже почти 51 год. Бетонное основание под плиточным покрытием фактически разрушено, пришла в негодность армировочная металлическая сетка. Это все будет счищаться, укладываться новой сеткой, будет все бетонироваться и заново укладываться плитка. Приблизительно на это уйдет около 20 млн рублей, но эта цифра будет корректироваться. Будем планировать все завершить ко Дню города, к сентябрю 2019 года", - сказал Авилов.

По его словам на площади Победы также планируется привести в порядок тротуары, ступени, ведущие к площади, благоустроить прилегающую территорию.

Как сообщил председатель правительства Тульской области Валерий Шерин, участвовавший в осмотре объектов благоустройства, средства на капремонт планируется выделить из бюджета города. "Здесь мы очень тщательно вместе с городской администрацией подойдем к вопросу выбора материалов для мощения площади. Сейчас это гранит - материал дорогой. Сейчас есть аналоги другие по стоимости и характеристикам. Но здесь все должно быть на самом высоком уровне", - отметил Шерин.

Площадь Победы открыли 16 октября 1968 года. В состав мемориала входит четырехметровая скульптура "Солдат и рабочий" - памятник защитникам Тулы, а также вечный огонь в окружении трех стальных штыков высотой от 31 до 51 м. На площади расположены семнадцать стел, 13 из них установлены в честь городов-героев, четыре - в честь воинских частей, оборонявших Тулу в 1941 году.