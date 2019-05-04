В Женеве прошла акция "Бессмертный полк"

ЖЕНЕВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. В Женеве в субботу прошла акция "Бессмертный полк". К шествию присоединились живущие и работающие в Швейцарии граждане России и других республик бывшего СССР - всего более 200 человек. Многие были с детьми.

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Маршрут колонны пролегал, как и в прошлые годы, по набережной Женевского озера - от гостиницы d'Angleterre к площади Наций. Участники шествия несли портреты своих родственников - героев фронта и тружеников тыла. Они пели песни военных лет, в том числе "Катюшу", "Священную войну", "Смуглянку-молдаванку", а во время нескольких коротких остановок приветствовали подвиг предков общим "ура". Проведенная "фронтовая перекличка" показала, что в женевской колонне представлена широкая география - Россия, Белоруссия, Украина, Азербайджан, Таджикистан, Молдавия и другие республики. Среди российских городов были названы, в частности, Мурманск, Москва, Ростов-на-Дону, Челябинск и Владивосток.

На площади Наций - конечном этапе маршрута - участники сделали общее фото. Координатор "Бессмертного полка в Швейцарии", главный редактор интернет-портала "Вся Швейцария на ладони" Светлана Конев поздравила участников шествия с наступающей 74-й годовщиной Победы над фашизмом. Она рассказала о насыщенной программе мероприятий, приуроченных к этой дате. В частности, 7 мая в женевском Отделении ООН и 9 мая в посольстве России в Берне пройдет выставка работ фронтового фотокорреспондента Евгения Халдея. 9 мая состоится еще одно шествие "Бессмертного полка" - на кладбище "Хёрнли" в Базеле, где похоронены советские воины, погибшие во время бегства из фашистского плена.

"Очень радостно, что традиция "Бессмертного полка" продолжается в Женеве, акция проходит уже несколько лет подряд. Это говорит о том, что люди, живущие далеко от Родины, чтут славный День Победы, помнят тех, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны и трудился в тылу, обеспечивая Победу, - сказал корреспонденту ТАСС постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов. - Очень приятно, что здесь не только взрослое поколение, но и молодежь". Глава российской дипмиссии принял участие в шествии "Бессмертного полка" вместе с супругой Ириной. Они пришли с портретами своих родителей.

"У меня оба родителя воевали. Отец, Михаил Васильевич, и мать, Евгения Николаевна, были в блокадном Ленинграде. Мама провела там всю блокаду. Отец сражался на Ленинградском фронте, был артиллеристом. Я с большим почтением отношусь к своим родителям и весьма ценю их личный вклад в Победу", - сказал Гатилов. Отец супруги Геннадия Гатилова - Баскаков Владимир Евтихианович - ушел на войну добровольцем из Ленинградского университета и в танковых войсках прошел практически до самого Берлина. Мама супруги Геннадия Гатилова - Диоши Юлия Стефановна - работала в прифронтовой Москве, внося свой вклад в Победу. Всех фронтовиков мы чтим и вспоминаем, и поэтому в Женеве участвуем в марше "Бессмертного полка".

Память о героях

Принявший участие в акции "Бессмертный полк" сотрудник Физического института РАН Сергей Герасимов, находящийся в командировке в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН), рассказал корреспонденту ТАСС, что его отец, Григорий Иванович Герасимов, ушел на фронт в 1943 году в возрасте 17 лет. "После школы минометчиков прошел от Курска до Берлина, и затем - до Праги. Участвовал в форсировании Днепра. Начал войну рядовым, закончил сержантом. До 1947 года служил в Германии. Награжден медалями, в том числе "За отвагу", - сообщил Сергей. - Для меня "Бессмертный полк" - это сохранение памяти о фронтовиках. Ведь я могу судить о том, что на самом деле было на войне, непосредственно из рассказов отца. А вот следующему поколению сложнее все это воспринять. Поэтому важно сохранить правду, не допустить переписывания истории".

Журналист из Молдавии Екатерина Кожухарь пришла на акцию в Женеве с портретом деда. "Мой дедушка, Дементий Иванович Шматок, был рядовым, воевал в составе третьего Белорусского фронта, участвовал в Кенигсбергской операции, дошел до Берлина. Дважды был ранен, награжден орденом Красной звезды, - поделилась она с корреспондентом ТАСС. - Он был человеком добрым, честным, умным и справедливым, настоящим! В День Победы мы всегда вместе ходили возлагать цветы к памятнику погибшим героям. Я горжусь им, люблю и благодарю его за то, что он повлиял на мое формирование".

Дошел до Берлина и Паршиков Алексей Михайлович. Его портрет несла во время шествия "Бессмертного полка" Паршикова Наталья. "Это мой свекор. Он - кадровый офицер, прошел всю войну, - рассказала Наталья. - Воевал и мой дедушка, Омельченко Дмитрий Николаевич. Его портрет я понесу во время акции "Бессмертного полка" в Базеле 9 мая. Он тоже кадровый офицер, прошел всю войну. Освобождал Украину, воевал в Польше и Германии".

Георгиевская ленточка

"Каждый год на шествие "Бессмертного полка" в Женеве приходит все больше людей. Оно молодеет, сегодня здесь много семей с детьми, - отметила в беседе с корреспондентом ТАСС координатор акции Светлана Конев. - Это дети, родившиеся в Швейцарии. Они узнали о событиях Великой Отечественной войны от родителей - о Дне Победы, подвигах дедушек и бабушек, о наградах, о том, что нужно хранить память. Они приходят и с гордостью повязывают себе георгиевскую ленточку. Сегодня детей было много, и это вызывает гордость до слез".

Конев сообщила, что ведет специальный чат "Международный полк мира", в котором общаются представители "Бессмертного полка" из разных стран. "Бессмертный полк" - это объединяющая идея, - сказала собеседница агентства, - потому что у всех нас одна память, мы все потомки советских солдат-победителей, которые освободили Европу от фашизма".

Координатор отметила, что в этом году в Швейцарии запланировано много мероприятий, посвященных празднованию 74-й годовщины Великой Победы, "Выставка фотографий Евгения Халдея - 7 мая в Женеве и 9 мая в Берне - организована при непосредственной помощи постпредства и посольства России, а также Ассоциации журналистов и СМИ зарубежья, - сказала она. - Это уникальная экспозиция, в формате ООН такая выставка будет проведена впервые".