Порядка 15 тыс. человек могут принять участие в "Бессмертном полку" в Риге

РИГА, 4 мая. /ТАСС/. Организаторы акции "Бессмертный полк" в Риге ожидают, что число ее участников в этом году составит не менее 15 тыс. человек. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в субботу председатель Латвийского антинацистского комитета Алексей Шарипов.

"В прошлом году в акции приняли участие 15 тыс. человек, в этом году ожидаем такой же активности", - сказал он.

"Число людей, готовых участвовать в этой акции, для которых это память, растет с каждым годом", - отметил Шарипов.

По его словам, акция "Бессмертный полк" пройдет в Риге в этом году 9 мая с 15:00 (совпадает с мск). "Вначале будет концерт, - сказал он. - Мы делаем так, чтобы максимально отодвинуть время [начала шествия], так как день рабочий, и людям удобнее прийти позже".

Субботник по уборке памятника

Шарипов также сообщил, что более 100 человек приняли участие в субботу в первом субботнике по уборке памятника советским воинам - освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков.

"Несмотря на тяжелую погоду, люди пришли, - сказал он. - Люди совершенно незнакомые. Это радует, когда видишь, что люди не надеются ни на кого - ни на муниципалитет, ни на государство - а понимают, что это их памятник".

По словам Шарипова, во время субботника добровольцы убрали территорию около монумента. "У нас часть территории памятника покрыта булыжником, и булыжник за эти 30 лет практически зарос, - сказал он. - Мы убирали этот мох, траву, чтобы памятник выглядел 9 мая, как надо. Собрали огромное количество мешков мусора, все это вывезли".

Каждый год 9 мая у монумента Советским воинам-освободителям в Риге собираются порядка 200 тыс. жителей Латвии. Они возлагают цветы к постаменту и поздравляют ветеранов с Днем Победы. Местные националисты не раз призывали снести возведенный в 1980-х годах мемориал, но парламентарии не поддерживали их инициативу. Памятник неоднократно оскверняли, а в 1997 году была предпринята попытка его взорвать.