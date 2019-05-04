Военно-Грузинская дорога закрыта из-за схода лавины на территории Грузии

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 мая. /ТАСС/. Проезд по Военно-Грузинской дороге закрыт для всех видов транспорта из-за схода лавины на грузинской стороне, говорится в субботу в сообщении пресс-службы главка МЧС по Северной Осетии.

"С 17:25 мск 4 мая в связи со сходом лавин на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации", - сообщили в ведомстве.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе главка МЧС по региону, информации о пострадавших пока нет. Ведомство рекомендует участникам движения планировать свое передвижение в соответствии со складывающейся обстановкой и воздержаться от поездок в данном направлении.

Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Грузией и остальными странами Закавказья. На российском участке трасса проходит по Северной Осетии.