Около 4 тыс. человек увидели реконструкцию эпизода Сталинградской битвы под Волгоградом

ВОЛГОГРАД, 4 мая. /ТАСС/. Активисты военно-исторического клуба "Сталинград - Армия "Дон" воссоздали в городе Суровикино Волгоградской области бой советских артиллеристов с наступающими на Сталинград немецкими танками и штурмовыми орудиями. Историческую реконструкцию увидели около 4 тыс. человек, сообщила в субботу ТАСС замглавы Суровикинского района Татьяна Панкова.

"В рамках акции "Дороги Великой Победы" через Суровикино проходит автопробег военной техники Великой Отечественной войны. Сегодня на площадке перед городским стадионом состоялась выставка этой ретро-техники. Любители военной истории провели с молодежью квесты, работали интерактивные площадки, а кульминацией стала военно-историческая реконструкция одного из боев под Сталинградом. Зрителями этого театрализованного представления стали около 4 тыс. человек - ветераны, общественность, молодежь, члены делегаций из Тюменской области и Татарстана, которые находятся сейчас в Суровикино, приезжие из Волгограда и других городов и поселков региона", - сказала замглавы района.

Региональное отделение Российского военно-исторического общества оказало поддержку в организации пятидневного ретро-пробега и проведении реконструкции. Акция "Дорогами Великой Победы" проводится в Волгоградской области третий раз традиционно накануне празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

"Мы постарались наиболее достоверно воссоздать один из оборонительных боев, которые вели советские войска на дальних подступах к Сталинграду. В реконструкции было задействовано более 20 человек, одетых в форму красноармейцев и солдат вермахта. В ходе боя легендарная пушка ЗИС-2 "уничтожила" самоходное немецкое штурмовое орудие Pz. Kmpf. III", - сказал ТАСС руководитель военно-исторического клуба Павел Молоденков.

На территории современной Волгоградской области с июля 1942 года по февраль 1943 года проходила Сталинградская битва, которая коренным образом изменила ход Второй мировой войны. Историки называют это сражение самым кровопролитным в истории человечества - общие потери сторон в этой битве превысили 2 млн человек. Битвы под Москвой и Сталинградом историки называют первыми предвестниками Победы в Великой Отечественной войне.