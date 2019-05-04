Подростка, который подорвался на военном полигоне в Туве, отправили на лечение в Петербург

ТАСС, 4 мая. Подростка, получившего ранение при взрыве снаряда на военном полигоне Кара-Хаак в Туве, на самолете Минобороны отправили на лечение в госпиталь Военно-медицинской академии в Санкт-Петербург. Об этом сообщается в субботу на странице Минздрава Тувы в соцсети "ВКонтакте".

27 апреля 17-летний подросток подорвался на снаряде на полигоне в селе Кара-Хаак. Он получил травмы челюстно-лицевой области и глаза.

"Машиной скорой медицинской помощи к трапу самолета Министерства обороны России доставлен подросток, пострадавший несколько дней назад близ села Кара-Хаак Кызылского кожууна. Самолет прилетел в Кызыл согласно вчерашней договоренности с главой Республики Тыва Шолбаном Кара-оолом для транспортировки мальчика в сопровождении матери в госпиталь Военно-медицинской академии Министерства обороны им. Кирова в Санкт-Петербурге", - сообщает Минздрав.

Сейчас самолет уже вылетел из аэропорта Кызыла.

Ранее мальчик находился на лечении в офтальмологическом отделении Республиканской больницы № 1 в Туве. По данным медиков, жизненно важные функции у него не пострадали.