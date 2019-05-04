Среди звезд и планет. Как москвичи заключили браки на необычных свадебных площадках Москвы

МОСКВА, 4 мая. /Корр. Дарья Соколова/. Двадцать необычных площадок для регистрации браков открылись в субботу накануне православного праздника Красная горка, молодожены смогли узаконить свои отношения в Московском планетарии, "Москвариуме" на ВДНХ и в других популярных местах столицы.

Корреспондент ТАСС посетил новые свадебные площадки и узнал, какие тематические программы и сюрпризы подготовили для молодых пар.

"Космическая" свадьба

В Московском планетарии новобрачных встречали герои из фильма "Звездные войны", а вокруг можно было наблюдать необычные декорации - планеты. Сама свадебная регистрация проходила в музее Урании. После торжественной церемонии молодожены смогли станцевать свой первый танец на открытой площадке - специально для гостей в праздничный день перед зданием планетария установили сцену, ставшую одним из главных элементов "космической свадьбы".

"Это была по-настоящему космическая свадьба. Было интересно увидеть танцы героев из "Звездных войн". Это было здорово, мы счастливы", - рассказала ТАСС одна из невест после торжественной церемонии бракосочетания.

После проведения космической регистрации влюбленные могли получить в подарок сертификат, который дает право присвоить имя настоящей звезде. Молодожены признались, что такой символический подарок намного лучше, чем замочек на дереве. "Замок могут снять и выбросить, а звезда - вечна", - призналась ТАСС невеста.

Свадьба среди акул

Еще одной необычной площадкой, на которой решили узаконить свои отношения накануне Красной горки московские влюбленные, стал "Москвариум". В зоне главного морского аквариума среди 300 его обитателей связали себя узами брака десять пар. Церемония проходила под звуки арфы, а акулы, скаты, мурены, черепаха и другие жители океанариума создали ощущение, что свадьба проходит на подводной лодке.

Поздравить новобрачных в "Москвариум" приехали музыкальные исполнители, среди которых Миша Марвин и Доминик Джокер. Кроме того, после торжественной церемонии жених и невеста могли сделать памятную фотографию на фоне главного морского аквариума - вместе с новобрачными на фото "позировала" пара тигровых песчаных акул Миша и Маша, которые вместе с момента открытия океанариума.

"Морские" свадьбы в океанариуме теперь станут регулярными. "Ближайшая дата для регистрации брака в "Москвариуме" назначена на 7 июня 2019 года. Заявки можно подавать во Дворце бракосочетания на ВДНХ или через Единый портал госуслуг", - рассказали ТАСС в пресс-службе океанариума.

Свадьба вне стен отделов ЗАГС

Помимо Московского планетария и "Москвариума" на ВДНХ, молодожены могли выбрать и другие необычные новые площадки для регистрации брака, среди которых стадион "Спартак", башни "Москва-Сити", Останкинская телебашня и другие. Например, свадьбу в усадьбе Муравьевых-Апостолов проводили в стиле "Алисы в стране чудес" - для гостей приготовили 3D-инсталляции и сказочное чаепитие. В особняке Спиридонова молодоженов ожидал "Райский сад", украшенный цветами и золотыми клетками с канарейками, пеликанами и павлином. Пары, предпочитающие русский стиль, смогли обменяться кольцами в храме Христа Спасителя - на этой площадке для влюбленных выступали казачий коллектив, скоморохи, а также было подготовлено танцевальное шоу.

Башня "Федерации" в деловом центре "Москва-сити" была оформлена в стилистике социальных сетей. Здесь на 89 для девушек организаторы подготовили бьюти-уголок. В другой башне комплекса - "Меркурий" - проходила "красная регистрация": декорации площадки были оформлены в красный цвет, а встречали гостей модели в красных платьях.

Регистрацию брака на новых необычных свадебных площадках проводили сотрудники столичных отделов ЗАГС. Стоимость была стандартной - 350 рублей.

Провести свадебную церемонию вне традиционных стен отделений ЗАГС можно будет не только на Красную горку. Заключение браков на новых площадках станет возможным по пятницам и субботам в соответствии с расписанием каждого из мест. Однако перед тем, как праздновать свадьбу в одной из 20 необычных локаций, необходимо изучить их специфику, так как на некоторых из них будут действовать ограничения. Например, на церемонию регистрации брака в Останкинскую башню не будут пропускать детей.

Первыми заключить брак на новых площадках решили около 150 влюбленных пар. Всего приурочили свои свадебные церемонии к Красной горке более 500 молодоженов Москвы.

Красная горка - праздник, который отмечают в первое воскресенье после Пасхи. Считается, что брак, заключенный именно в этот день, будет долгим и счастливым. В 2018 году к празднику свадьбы приурочили 1900 пар, в 2017 году - 2015 пар.