Архиепископ Америки Димитрий подал прошение об отставке

АФИНЫ, 4 мая. /ТАСС/. Архиепископ Американский Константинопольской православной церкви Димитрий подал прошение об отставке. Об этом говорится в сообщении, которое распространил в субботу Константинопольский патриархат.

Патриарх Константинопольский Варфоломей принял в субботу в своей резиденции в Стамбуле архиепископа Димитрия, который "проинформировал его о различных вопросах деятельности епархии". "Впоследствии архиепископ представил письменное прошение об отставке после 20-летнего пастырства в Святой архиепископии Америки, которое патриарх внесет на заседание Священного Синода в пятницу 9 мая", - говорится в сообщении.

Архиепископ Димитрий (Тракателлис), которому в феврале исполнился 91 год, был избран предстоятелем Американской архиепископии 19 августа 1999 года. Интронизация состоялась 18 сентября того же года.

В ноябре 2018 года греческое агентство церковных новостей Romfea сообщило, что патриарх Варфоломей во время личной встречи в Женеве с архиепископом Димитрием, с которым он давно находится в напряженных отношениях, потребовал от последнего добровольно подать в отставку. Тогда они договорились, что Димитрий останется ее предстоятелем до Пасхи.

Как отметил в субботу местный портал News247, греческая диаспора в США была крайне недовольна в последнее время деятельностью Димитрия. "По словам источников, это недовольство связано с плохим финансовым положением архиепископии и задержкой строительства церкви Святого Николая близ расположенного на месте разрушенных в 2001 году башен Всемирного торгового центра мемориала, хотя необходимые средства на это были выделены", - сообщил портал.