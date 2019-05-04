Реконструкция штурма последнего рубежа гитлеровцев прошла под Севастополем

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 мая. /ТАСС/. Реконструкторы восстановили эпизод штурма последнего рубежа гитлеровцев под Севастополем во время Великой Отечественной войны, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе правительства Севастополя. Реконструкция этого эпизода прошла в рамках международного военно-исторического фестиваля "Высота Горная".

"Фестиваль посвящен подвигу освободителей Севастополя - представителей братских народов: русского, армянского и грузинского, которые 7-9 мая 1944 года штурмовали одну из ключевых позиций, занятую фашистами - высоту Горную", - говорится в сообщении. В мае 1944 года там оставались последние укрепления гитлеровцев на подходе к городу.

"После мощной артиллерийской подготовки, советские войска двинулись на штурм Сапун-горы. К исходу дня Сапун-гора была взята, а оборонявшие ее фашистские войска были уничтожены. Однако, высота Горная оставалась в руках противника, перекрывала путь к городу для советской артиллерии и танковых войск", - напомнили в пресс-службе.

Как отметил, выступая перед гостями фестиваля, заместитель губернатора Севастополя Илья Пономарев, именно сплоченность бойцов разных советских республик для выполнения общей задачи позволили им победить. "Эти же качества всегда были присущи севастопольцам, являлись отличительной чертой нашего города - мы бережно передаем их из поколение в поколение. Сегодня с нами ветераны-участники штурма высоты Горная, и мы благодарим вас за подвиг и желаем долгих лет здравия", - сказал он.

Среди гостей присутствовали ветераны боев за Севастополь, приехавшие из Армении. "Быть участником этого сражения для меня большая честь. Быстро летит время, стареют ветераны Великой Отечественной войны, и многих из нас уже нет в живых. Нам кажется, что война закончилась недавно, но на самом деле прошло 74 года. Чем дальше уходят события тех лет, тем отчетливее они представляются в нашей памяти, тем яснее становится их историческое значение", - отметил участник событий мая 1944 года Нерсес Симонян.

Оборона Севастополя началась 30 октября 1941 года, официальной датой ее окончания считается 4 июля 1942 года. Врагу удалось взять город лишь с третьей попытки. Как считают историки, защитники Севастополя смогли на несколько месяцев задержать наступление гитлеровцев на Сталинград, оттягивая на себя значительные силы врага. Гитлеровская оккупация города длилась почти два года. Город освобождили 9 мая 1944 года. Севастополю присвоено звание города-героя.