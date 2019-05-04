"Марафон дружбы" и акция "Бессмертный полк" прошли на Кубе

ГАВАНА, 4 мая. /Корр. ТАСС Евгений Задорожный/. "Марафон дружбы", посвященный 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, состоялся в субботу в Гаване. Старт и финиш забега находились у здания российского посольства на одной из главных улиц Гаваны - Пятой авеню. В этом году дистанцию длиной 3,8 км преодолели около 800 человек.

"Люди живут, пока жива память о них. И наши герои никогда не будут забыты. Среди наших соотечественников сражались и кубинские граждане, входившие в состав интернациональных бригад, - сказал, давая старт забегу, посол России на Кубе Андрей Гуськов. - В сегодняшнем забеге не будет проигравших, ведь мы все уже выиграли, собравшись здесь вместе".

Марафон в преддверии Дня Победы прошел в Гаване уже в пятый раз. Принять участие в спортивном мероприятии могли все желающие - как профессиональные спортсмены, так и любители самых разных возрастов. Для детей был организован отдельный старт - на более короткую дистанцию.

После завершения забега состоялось награждение победителей и призеров в нескольких категориях. В качестве призов были вручены сувениры из России и наборы спортивного снаряжения. Награждал триумфаторов забега, в частности, известный кубинский спортсмен Хавьер Сотомайор, который является действующим рекордсменом мира по прыжкам в высоту.

"Бессмертный полк" в Гаване

Перед началом марафона у здания российского посольства состоялась акция "Бессмертный полк". Фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, держали дипломаты и живущие на Кубе российские соотечественники. "Бессмертный полк" состоялся там в таком формате в третий раз. Акция пройдет на Кубе также 9 мая во время церемонии возложения венков к мемориалу советского воина-интернационалиста в окрестностях Гаваны.

"9 мая - это священный день для нашей страны. Крайне важно для нынешнего поколения всегда знать и помнить историю, особенно сегодня, когда мы отчетливо видим, что нацизм все еще существует и проявляется в разных регионах мира. Обязанность каждого из нас - осознавать эту опасность и бороться с любыми формами фашизма, расизма и нацизма. Именно поэтому мы будем продолжать проведение акций, подобных сегодняшней", - отметил посол РФ Андрей Гуськов в беседе с ТАСС.

Куба внесла немалый вклад в победу над гитлеровской Германией. Из Гаваны в разрушенные войной города приходила гуманитарная помощь - медикаменты, одежда, сахар. Кубинские катера успешно боролись с немецкими подводными лодками в Карибском море.