В "русском районе" Торонто пройдет акция "Бессмертный полк"

ОТТАВА, 5 мая. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Международная акция "Бессмертный полк" в воскресенье в пятый раз пройдет в северной части Торонто. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила лидер общественного движения "Русский мир Канады" и главный организатор шествия Алла Суворова.

"Уже в пятый раз в районе Северный Йорк, где в основном проживают выходцы из России и других стран бывшего СССР, состоится акция "Бессмертный полк". Шествие намечено на 12:00 по местному времени [19:00 мск]", - сказала она. По словам Суворовой, акция начнется на одной из площадей района с минуты молчания, в память о погибших в Великой Отечественной войне в небо выпустят белых голубей. Затем колонна, пройдя по проезжей части улицы, вернется в исходную точку, где состоится праздничный митинг-концерт. Организатор уточнила, что протяженность маршрута составит 4,5 км.

"Впереди колонны будут ехать ветераны на гольф-карах, к нам придут 12 человек", - сообщила Суворова. Организатор уточнила, что безопасность мероприятия обеспечат сотрудники городской полиции. "В прошлом году в "Бессмертном полку" у нас, по данным полиции, приняли участие около 5 тыс. человек. Это пока абсолютный рекорд, - сказала Суворова. - В этом году мы рассчитываем, что участников будет как минимум не меньше". По ее словам, шествие также посетят депутаты городского парламента, представители армянской, греческой, китайской и сербской общин Торонто.

Песни Победы

В воскресенье в Торонто в рамках проекта "Песни Победы" выступят известные российские музыкальные коллективы "Хор Турецкого" и арт-группа "Сопрано". Бесплатный праздничный концерт пройдет в северной части мегаполиса на площади Мел-Ластман. "Михаил Турецкий, руководитель "Хора Турецкого", примет участие в нашем шествии "Бессмертного полка", которое состоится до концерта. Правда, как нам сообщили его представители, к самому началу он не успеет - артисты летят к нам из Нью-Йорка, где выступали 4 мая, и немного не попадают в наше расписание", - сообщила Суворова.

"Песни Победы" - проект правительства Москвы, реализованный при поддержке МИД и Минкультуры. Изначально он был запущен к 70-летию Победы в 2015 году, когда первый концерт состоялся на Поклонной горе в Москве. В 2016 году "Хор Турецкого" 9 мая выступил с программой в Севастополе, а 7 мая 2017 года - на площади Жандарменмаркт в Берлине.

В прошлом году в честь 73-й годовщины Победы музыканты дали концерты во Франции, Словении, Австрии, Германии, Белоруссии, России, Израиле и США. В этом году маршрут еще расширился. Марафон начался концертом в столице Италии Риме, затем коллектив выступил в Париже, Вашингтоне и Нью-Йорке. После концерта в Торонто артисты посетят Польшу, Венгрию, Чехию, Австрию, Германию, Китай и Белоруссию. Центральным станет концерт на площади Белорусского вокзала в Москве 9 мая.

У коллектива уже есть планы на следующий год: к 75-летию Победы "Хор Турецкого" надеется включить в программу больше российских городов и проехать с концертами "от Сталинграда до Берлина".

Об акции "Бессмертный полк"

"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. Акция стартовала в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". С 2015 года акция официально стала общероссийской, в тот же год она впервые прошла в Торонто и Монреале.

В этому году в Торонто 4 мая уже состоялось шествие "Бессмертного полка", проходило оно в центральной части крупнейшего мегаполиса Канады. Также в субботу акция прошла в Оттаве, а 9 мая она запланирована в Монреале.