Около 5 тыс. человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Торонто

ОТТАВА, 5 мая. /ТАСС/. Порядка 5 тыс. человек приняли участие в международной акции "Бессмертный полк", которая в этом году уже в пятый раз прошла в центре Торонто. Об этом в субботу корреспонденту ТАСС сообщил организатор мероприятия, руководитель общественной группы российских соотечественников "Русская Канада" Леон Мицнер.

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"По нашим оценкам, в шествии приняли участие около 5 тыс. человек. Могло бы быть и больше, но сегодня в Торонто шел небольшой дождь, что могло заставить людей отказаться от поездки на "Бессмертный полк", - сказал он. По его словам, акция прошла без происшествий, безопасность мероприятия обеспечивали сотрудники городской полиции.

Многотысячная колонна "Бессмертного полка" прошла по уже ставшему традиционным маршруту - нескольким популярным центральным улицам, а завершилось шествие около Мемориала погибшим воинам 1939-1945 годов в районе старого Сити-холла. Здесь состоялась церемония возложения цветов, минута молчания, а также митинг - концерт памяти. По словам Мицнера, впереди колонны в открытых автомобилях ехали ветераны Великой Отечественной войны. "Всего в акции приняли участие 10 ветеранов. Их буквально задарили цветами и подарками", - уточнил собеседник агентства.

По словам Мицнера, в шествии также приняли участие представители болгарской, венгерской, греческой, еврейской, египетской, иранской, итальянской, китайской, немецкой, сербской, сирийской, словацкой и чешской диаспор. "Также к нам пришли выходцы из всех стран бывшего Советского Союза", - сообщил руководитель группы "Русская Канада".

"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". С 2015 года акция официально стала общероссийской, в тот же год она впервые прошла в Монреале и Торонто.

5 мая шествие "Бессмертного полка" также запланировано в северной части Торонто, где в основном проживают выходцы из бывшего СССР.