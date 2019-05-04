Около 200 человек прошли "Бессмертным полком" по Оттаве

ОТТАВА, 5 мая. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Международная акция "Бессмертный полк" в третий раз состоялась в Оттаве. Как передает корреспондент ТАСС, в шествии приняли участие около 200 человек.

"Пришло немного меньше людей, чем мы ожидали, но нам все очень понравилось. Мы прошли мимо парламента, нас увидели много людей, даже к нам "в полк" пришли несколько канадцев, - сообщила корреспонденту ТАСС член правления Координационного совета организаций российских соотечественников Канады и один из организаторов шествия Наталья Тарышкина. - У всех радостное и очень хорошее настроение".

В этом году "Бессмертный полк" прошел по новому маршруту, так как администрация центрального Музея войны не согласовала шествие по парку на своей территории. В итоге колонна под флагами Победы, Советского Союза и России была сформирована около здания Национальной библиотеки, а затем мимо парламентского комплекса Канады прошла до Национального военного мемориала и Могилы Неизвестного Солдата, где несли вахту военнослужащие роты почетного караула. Здесь участники "Бессмертного полка" почтили память всех погибших во Второй мировой войне и возложили венок к подножию монумента.

"Мне кажется, очень важно проводить "Бессмертные полки", потому что мы вспоминаем наших ветеранов, тех, кто сражался на фронтах в рядах героической Красной Армии и военнослужащих антигитлеровской коалиции, включая Канаду. Вспоминаем тех, кто трудился в тылу, кто прошел через ад геноцида на оккупированных территориях, ужасы Ленинградской блокады, чье детство опалила война, - заявил в беседе с корреспондентом ТАСС посол РФ в Канаде Александр Дарчиев. - Мы говорим им сегодня спасибо за то, что они завоевали нам мир, мы помним все". Дипломат также принял участие в шествии и нес портреты своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. "Это портреты братьев моего деда - Георгия Дарчиева и Григория Дарчиева, оба дожили до Победы", - уточнил посол России в Канаде.

Безопасность мероприятия обеспечивали сотрудники городской полиции. Шествие завершилось без происшествий.

Об акции

"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". С 2015 года акция официально стала общероссийской, в тот же год она впервые прошла в канадских городах Монреале и Торонто.