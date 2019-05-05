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Ведущую из Грузии к границе с Россией дорогу открыли для легкового транспорта

Дорогу Гудаури - Коби ранее закрывали из-за непогоды и опасности схода лавины

ТБИЛИСИ, 5 мая. /ТАСС/. Сотрудники департамента автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии сумели расчистить снег на дороге Гудаури - Коби, ведущей к границе с Россией и открыть ее для легкового автотранспорта. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе ведомства.

"К этому времени из-за снега на участке Гудаури - Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета - Степанцминда - Ларс (ведущей к границе с РФ - прим. ТАСС) передвижение прицепного и полуприцепного автотранспорта запрещено, но разрешено для машин другого типа", - сказано в сообщении.

Проезжать участок Гудаури - Коби легковым автомобилям придется без остановок. За безопасностью дорожного движения будут следить сотрудники патрульной полиции, добавили в департамента автомобильных дорог Грузии.

Дорога Гудаури - Коби из-за непогоды и опасности схода лавины была закрыта с субботы вечера.

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