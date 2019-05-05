Более 2,5 тыс. кадет примут участие в параде на Поклонной горе

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Парад кадет "Не прервется связь поколений", посвященный Дню Победы, пройдет на Поклонной горе. В нем примут участие более 2,5 тыс. человек, сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Отмечается, что торжественным маршем с флагами России, Москвы, столичного кадетского движения и с копией Знамени Победы пройдут воспитанники кадетских корпусов из Москвы, Ижевска, Перми, Ростова-на-Дону и Краснодара. Кадеты из регионов примут участие в параде впервые.

"Это очень важное мероприятие, особенно для почетных гостей - ветеранов войны. Потому что они увидят своих преемников, будущих защитников нашей Родины", - цитирует пресс-служба столичного мэра первого заместителя председателя Московского городского совета ветеранов Расима Акчурина.

Кадеты покажут навыки верховой езды, вместе с профессиональными спортсменами выполнят акробатические трюки на лошадях. В программу войдут вокальные и хореографические номера.

По завершении парада участники возложат цветы к огню Памяти и Славы и запустят в небо тысячу воздушных шаров в цветах российского флага.