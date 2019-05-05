Кабмин упростил процедуру оформления билетов на поезд для детей младше месяца

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Правительство России упростило процедуру оформления железнодорожных билетов для детей младше месяца - теперь для этого можно использовать медицинское свидетельство о рождении. Соответствующее постановление опубликовано в воскресенье на сайте кабмина.

"Оформление проездного документа (билета) на поезд дальнего следования для детей в возрасте до одного месяца может производиться на основании сведений о медицинском свидетельстве о рождении, выданном медицинской организацией или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим медицинскую деятельность, в установленном порядке", - говорится в документе.

В постановлении уточняется, что в таком билете должны быть указаны фамилия ребенка (родителя или иного лица), которая стоит в медицинском свидетельстве о рождении, а также серия и номер этого документа.

До сих пор билеты можно было оформлять только на основании свидетельства о рождении, которое выдает ЗАГС.