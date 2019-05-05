Алтайские власти рассмотрят случай с врачом, который якобы отказал пациенту в приеме

ТАСС, 5 мая. Министерство здравоохранения Алтайского края разберется с инцидентом в больнице Новоалтайска, где врач, согласно сообщениям СМИ, отказался принимать пациента и посоветовал его родственникам "вызвать попа". Документальных подтверждений этому случаю нет, заявили ТАСС в пресс-службе министерства.

Как писали городские СМИ, инцидент произошел 2 мая. В публикациях указывалось, что 68-летний житель Новоалтайска, который "стал кашлять кровью и задыхаться", отправился в больницу с родственницей, но дежурный врач отказался принимать его. Спустя некоторое время, по данным прессы, пенсионера доставили в реанимацию в тяжелом состоянии - у него диагностировали внутреннее кровотечение из-за разрыва желудка.

"Информация по изложенному в СМИ факту доведена до и. о. главного врача (Новоалтайской городской больницы - прим. ТАСС). Факт отказа в оказании медицинской помощи не нашел своего документального подтверждения: по словам дежурного врача, пациента приняли сразу после необходимого осмотра и постановки диагноза", - сказали в пресс-службе ведомства.

В министерстве посоветовали родственникам пациента обратиться к и. о. главврача. "Рассмотрение случая взято на контроль Минздрава Алтайского края", - добавили в пресс-службе.

Сотрудники регионального управления Следственного комитета начали проверку в связи с публикациями об инциденте. "По факту изложенных в СМИ обстоятельствах о ненадлежащем оказании медицинской помощи жителю города Новоалтайска началась проверка. Мы составим юридическую оценку действиям медицинского работника", - сказала собеседница агентства.