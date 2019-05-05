Конюхов первым в истории пересек 55-й градус южной широты в Южном океане на веслах

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком, который пересек 55-й градус южной широты в Южном океане на весельной лодке. Об этом говорится в дневнике экспедиции Конюхова, который ТАСС предоставил ее организатор, старший сын путешественника Оскар Конюхов.

"Сегодня впервые пересек 55-й градус южной широты. Можно с уверенностью сказать, на 55-м градусе в Южном океане еще не ходила ни одна весельная лодка. Была попытка старта с Фолклендских островов на Австралию, но эти острова расположены на 52-м градусе южной широты", - гласит запись в дневнике путешественника.

Дневник экспедиции содержит описание тяжелых погодных условий, с которыми сталкивается Федор Конюхов, и штормовой прогноз. "Вся неделя ожидается штормовой <...> Ни о какой возможности спрятаться за островами и речи быть не может, волны в Южном океане идут со скоростью 50 км/ч, при ветре в 40 узлов я не смогу обрулить острова, океан выбросит лодку на скалы и размолотит в щепки за пару часов. Спасение только на открытой воде, мне необходимо во что бы то ни стало удержаться в океане", - говорится в дневниковой записи.

Оскар Конюхов сообщил ТАСС, что последние 200 миль экспедиции будут наиболее тяжелыми. "Федор Конюхов пересек Южный океан. Осталось только финишировать у мыса Горн. Заключительные 200 миль (321 км) будут самыми сложными", - сказал он.

Экспедиция Конюхова

Конюхов продолжает одиночное кругосветное плавание на весельной лодке "Акрос". Он стартовал 6 декабря из порта Данидин в Новой Зеландии. Маршрут путешественника разбит на три этапа: Данидин (Новая Зеландия) - мыс Горн (Чили), мыс Горн - мыс Люин (Австралия) и мыс Люин - порт Данидин. В общей сложности Конюхову предстоит пройти на веслах 27 тыс. км.

Лодка "АКРОС", на которой путешественник намерен обогнуть Южное полушарие, была специально спроектирована для экспедиции британским дизайнером Филиппом Моррисоном. На борту 9-метрового судна находятся водонепроницаемые отсеки для запаса продуктов и трех независимых систем выработки энергии: солнечных модулей, ветрогенераторов и химической энергоустановки, вырабатывающей электричество из метанола. Также лодка оснащена двумя типами спутниковых телефонов, спутниковым трекером и несколькими дублирующими системами связи и навигации.

К настоящему моменту Конюхов уже совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику и стал первым россиянином, побывавшим на семи высочайших вершинах шести частей света, а также на Южном и Северном полюсах. В 2007 году Конюхов уже огибал Южное полушарие на парусной яхте "Алые паруса" через Атлантический, Индийский и Тихий океаны.