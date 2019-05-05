Ведущую из Грузии в Россию дорогу открыли для всех видов машин

ТБИЛИСИ, 5 мая. /ТАСС/. Дорога Гудаури - Коби, ведущая из Грузии к границе с РФ, открыта для всех видов автотранспорта. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе департамента автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии.

"В результате проведенных работ по очистке дороги движение по участку Гудаури - Коби разрешено для прицепного и полуприцепного транспорта. К этому времени движение по автомобильной дороге международного значения Мцхета - Степанцминда - Ларс разрешено для всех видов автотранспорта", - сказано в сообщении, где также отмечается, что все автомобили должны передвигаться без остановок и только через лавинозащитные тоннели.

Дорога Гудаури - Коби была закрыта для всех видов автотранспорта с субботы вечера из-за непогоды и опасности схода лавины. В воскресенье утром ее открыли лишь для легкового автотранспорта.