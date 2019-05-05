Резервный самолет Azur Air доставил из Дубая в Оренбург пассажиров задержанного рейса

ТАСС, 5 мая. Резервный самолет авиакомпании Azur Air доставил 5 мая в Оренбург из Дубая пассажиров, отказавшихся лететь на задержанном ранее самолете. Об этом сообщила ТАСС директор департамента информационной политики и коммуникаций перевозчика Анастасия Матюшина.

Местные СМИ ранее со ссылкой на пользователей из соцсетей сообщали, что около 200 жителей Оренбургской области не могут вылететь из дубайского аэропорта Аль-Мактум. Самолет должен был отправиться в ночь на 3 мая. По данным Azur Air, борт прибыл в Оренбург в 7:00 мск 4 мая, прилетели 136 пассажиров, еще 104 пассажира отказались лететь этим рейсом, за ними был направлен резервный борт.

"Пассажиры, отказавшиеся ранее от полета, благополучно были доставлены в Оренбург 5 мая в 13:20 по местному времени (11:20 мск)", - сообщила Матюшина.

Как отметила Матюшина, на время ожидания пассажирам предоставили места в гостинице и питание.