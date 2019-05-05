Папа Римский помолился святым Кириллу и Мефодию в соборе Александра Невского в Софии

СОФИЯ, 5 мая. /ТАСС/. Папа Римский Франциск вознес молитву перед иконами святым Кириллу и Мефодию в патриаршем соборе святого Александра Невского в Софии, где в воскресенье начался его апостольский визит, передает корреспондент ТАСС. Этот храм-памятник был воздвигнут в конце XIX века в память о 200 тыс. русских солдат, погибших во время войны с Османской империей в 1877-1878-х годах.

Понтифик более 10 минут в одиночестве и тишине молился перед алтарем святых равноапостольных братьев. Ранее во время встречи с патриархом Болгарским Неофитом и членами Синода Болгарской православной церкви (БПЦ) Франциск сказал, что "святые Кирилл и Мефодий могут многому научить для выстраивания будущего европейского общества". Он привел слова слова одного из своих предшественников - Иоанна Павла II, который называл братьев-просветителей славян "подвижниками единой Европы, мира на всем европейском континенте".

"Святой Александр Невский - представитель русского мира, святые братья - продолжатели греческой традиции и апостолы славянских народов свидетельствуют о роли Болгарии как страны единения", - сказал Франциск, который начал свою речь с поздравления с Пасхой Христовой. Понтифик также затронул тему "преследования христиан, которые подвергаются страданиям за веру в Христа". Со своей стороны патриарх Неофит отметил, что желание Папы нанести визит воспринимается как "знак уважения Болгарской православной церкви".

В обращении к представителям руководства Болгарии, гражданского общества и дипломатического корпуса Папа Франциск также отметил назначение страны как "моста между восточной и южной Европой, ворот на Восток". Как подчеркнул понтифик, Болгария "открыта культурным и торговым обменам, с одной стороны интегрирована в ЕС, с другой стороны крепко связана с Россией и Турцией", - сказал понтифик.

Папа также напомнил о давних отношениях между Болгарией и Ватиканом. "Начиная с 1968 года на протяжении полувека официальная болгарская делегация в составе представителей руководства и духовенства ежегодно принимается в Ватикане по случаю Дня святых Кирилла и Мефодия (24 мая)", - сказал он. Святой умер в Риме в 869 году и похоронен в крипте католической базилики святого Климента.

Франциск совершает поездку в Болгарию по тому же маршруту, что Иоанн Павел II 17 лет назад - в 2002 году. С Болгарией связано имя еще одного его предшественника на папском престоле - Иоанна XXIII, который до избрания 10 лет был папским представителем в Софии (с 1925 по 1935 год). Как отметил Франциск, именно на этой земле Иоанн XXIII "узнал и научился ценить традицию восточной церкви, установив дружеский диалог с другими конфессиями".