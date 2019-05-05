Русский союз Латвии в День Победы проведет пикет в защиту памятника воинам-освободителям

РИГА, 5 мая. /ТАСС/. Пикет в защиту памятника советским воинам, освободившим Ригу от немецко-фашистских захватчиков, пройдет в столице Латвии 9 мая. Об этом сообщил в воскресенье Русский союз Латвии.

"В эти дни, когда в Сейме рассматривается вопрос о сносе памятника Освободителям Риги, мы должны показать свою решимость и единство в его защите", - говорится в сообщении, размещенном на странице объединения в Facebook.

"Русский союз Латвии призывает всех утром в День Победы принять участие в пикете в защиту нашего памятника! Встречаемся 9 мая в 08:30 у Сейма (парламент)", - указано также в тексте.

В начале марта на рассмотрение в Сейм была передана очередная общественная инициатива по демонтажу монумента советским воинам-освободителям, которая собрала ранее более 10 тыс. подписей жителей Латвии. В данный момент она направлена на обсуждение в комиссию Сейма по иностранным делам. В 2016 году законодательный орган уже отклонил аналогичную петицию, потому что заключенный ранее с Россией договор предусматривает взаимное сохранение мемориалов и мест массовых захоронений, однако авторы новой инициативы предлагают снести монумент, игнорируя это соглашение.

В апреле комиссия Сейма Латвии по мандатам, этике и заявлениям на заседании отклонила петицию в защиту памятников борцам с нацизмом, в том числе монумента советским воинам- освободителям, избавившим Ригу от немецко-фашистских захватчиков, под которой подписались свыше 23 тыс. жителей страны.

Каждый год 9 мая у монумента Советским воинам-освободителям в Риге собираются порядка 200 тысяч жителей Латвии: они возлагают цветы к постаменту и поздравляют ветеранов с Днем Победы. Местные националисты не раз призывали снести возведенный в 1980-х годах мемориал, но парламентарии не поддерживали их инициативу. Памятник неоднократно оскверняли, а в 1997 году была предпринята попытка его взорвать.